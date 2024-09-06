柯文哲會押滿4個月　吳子嘉喊「至少關20年」！預言民眾黨丟包阿北

▲柯文哲遭上銬羈押禁見。（圖／記者林敬旻攝）



記者施怡妏／綜合報導

北院昨（5日）二次召開羈押庭，民眾黨主席柯文哲遭到收押禁見，帶往台北看守所。美麗島電子報董事長吳子嘉就指出，柯文哲會被關到滿4個月，之後會移到北院，但柯文哲身上有許多案子在處理，威京集團主席沈慶京可能會轉汙點證人，柯文哲至少會被關20年，「關到死，出不來」，且之後會被民眾黨丟包。

吳子嘉在《關鍵時刻》表示，沈慶京一定撐不了4個月，之後會爭取轉汙點證人，在全部豁免的情況下，「犯罪要件從第六條提升到第四條，基本本刑10年以上到無期徒刑」，柯文哲關滿4個月之後，移到北院，就會有接押庭，「院方接押後，就沒有期限的規定」，且柯文哲身上有很多案子在審理，「只要有可能判刑、脫逃，就把你押在裡面」。

吳子嘉問了國民黨立委吳宗憲，這案件會搞多久，「他說大概2-3年就定讞，不會搞到10年，這2-3年柯文哲都會在監牢裡度過，後面會判20年，出不來了，他今年65歲了，會在裡面關到死」。

吳子嘉也預言，若柯文哲被關在裡面出不來，外面的鐵粉會「丟包阿北」，黃國昌會露出非常醜陋的真面目，爭民眾黨黨主席的位置，把民眾黨去柯文哲化，「變成黃國昌化，狠狠吐口水，把柯文哲踹到水溝，柯文哲就變成台灣歷史人物最髒的貪汙犯」。

有網友在這段話貼在PTT上，眾人紛紛留言，「貪汙是10年重罪，圖利5年，一堆案子，真的關20年」、「五大弊案+政治獻金，不走認罪會關到死吧」、「差不多啊，他沒有開玩笑，這才第一案而已耶，後面還五六個」、「他如果不認罪協商是真的會被關到死，太多案了」。不過也有人認為，「 一定會被特赦啦，跟阿扁一樣」、「阿扁手抖一抖監獄就嚇到給他保外就醫」、「不太可能關到死，快不行的時候就會給保外就醫」。

▼民眾黨立委黃國昌。（圖／記者李毓康攝）

