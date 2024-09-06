王世堅批柯文哲對小草殘忍「你於心何忍？」　籲白營開除黨籍才是正道

▲民進黨立委王世堅。（圖／記者陳煥丞攝）



記者杜冠霖／台北報導

民眾黨主席柯文哲昨遭北院裁定收押禁見，與柯文哲攻防多年的「柯學家」王世堅6日受訪時坦言，這件事讓人蠻沉痛的，「不勝唏噓、哀矜勿喜」，這不只他個人，而是全體社會心聲，柯文哲畢竟曾經得過社會那麼多民眾的信任跟支持，這10年來小草把對政治的期待跟厚望都交付柯文哲，包含在「密室逃脫」這段期間，「他們還聲援你到三更半夜，你於心何忍？」

對於柯文哲案件，王世堅直言，柯文哲欠小草們一個道歉！柯應該正式向所有青年朋友致上最深歉意，這10年來小草把對政治的期待跟厚望都交付柯文哲，柯文哲欺騙小草們的錢財就算了，還欺騙青年朋友的感情，不可原諒。

王世堅認為，柯文哲這次被羈押起來，給他一個好好反省的機會，也呼籲民眾黨，千萬不要此時此刻重蹈覆轍，民眾黨有8席立委還有點希望能夠翻身，不要整個黨都押進去，一個因為貪瀆被收押的創黨主席，照理說應該開除黨籍，民眾黨做了嗎？開除黨籍切割才是正確，而不是像現在配合柯文哲說法。

王世堅感嘆，好幾年以來，柯文哲先是藉由亞斯伯格說謊，社會絕大多數民眾都認為亞斯伯格症小孩不會說謊、很單純，結果柯文哲自稱亞斯伯格卻專門說謊，這幾年更是變本加厲，尤其這次跟司法對抗過程中，柯文哲利用醜化執政黨，來掩護自己圖利收賄犯行，這是很可怕的作法。

王世堅直言，國家司法有一定公正性，尤其是對這些貪瀆，除了有調查局、檢察官，還成立廉政署，這麼多單位就是為了盯住政風、不走向腐化，結果號稱白色力量、喊要公開透明誠實的最貪汙，柯文哲選後還敢跟最大弊案財團高歌，整個計畫已經呼之若現，還那麼多小草因為信任柯文哲陪他吆喝幾天，「柯文哲非常殘忍」。