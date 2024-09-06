快訊／麻豆監理站代辦員「蹲水泥車前拆車牌」　慘遭輾過當場慘死

▲台南麻豆理站6日上午發生一起離奇命案，一部預拌混凝土車前往麻豆監理站驗車換牌，郭姓女代辦員在車頭前拆車牌時，竟遭預拌混凝土車駕駛開車當場將她輾斃。（圖／民眾提供，下同）

記者林東良／台南報導

台南麻豆理站6日上午8時56分許發生一起離奇命案，一部預拌混凝土車前往麻豆監理站驗車換牌，56歲郭姓女代辦員在車頭前拆車牌時，竟遭46歲李姓預拌混凝土車駕駛開車當場將她輾斃，詳細肇事原因有待麻豆分局進一步調查釐清。

6日上午8時多，該部肇事預拌混凝土車前往台南市麻豆區新生北路麻豆監理站驗車，由監理站代辦驗車公司56歲郭姓女代驗員，協助代辦預拌混凝車車牌業務，惟郭女在車頭前拆預拌混凝車車牌時，預拌混泥車李姓駕駛疑未注意，竟開車直接輾過郭女，造成郭女卡在後輪下。

台南市消防局據報出動麻豆消防分隊前往救援查處，消防人員到場發現郭女腦漿四溢當場死亡，由於需保持現場待警方調查蒐證及等大型吊車吊起，消防人員交由麻豆分局警方調查偵辦。

據了解，預拌混凝車李姓司機現場表示，未注意到死者在車頭前拆車牌，所以才肇事。警方查出，該輛水泥車原為自用車牌，因要變更為營業用，所以要將原車牌繳回改營業車牌，所以死者才會在車頭前拆車牌。但為何肇事李姓駕駛為何沒有會同郭女進行相關作業，而逕行上車發動行駛肇事？正深入調查釐清案情，並報請檢察官相驗中。