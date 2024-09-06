柯文哲走到這一步　他嘆「被1群人害了」：對從政的人是一個警惕

▲柯文哲遭台北地院裁定羈押禁見。（圖／記者湯興漢攝）



記者施怡妏／綜合報導

民眾黨主席柯文哲在京華城案中，涉圖利威京集團逾200億元，昨（5日）遭台北地院裁定羈押禁見，知名民運人士王丹表示，柯文哲並不是一個搞政治的人，很多時候並不知道自己說的話、做的事是否合適，柯文哲從政以來，有不少人在周圍拍馬屁、歌頌歌德，認為這些人害了柯文哲。

知名民運人士王丹在臉書發文，看到柯文哲被羈押，沒有什麼特別高興的，「我在台灣的時期，正好完整見證了柯文哲『樓起樓塌』的全過程，只能說非常感慨」，很早期就在批評柯文哲，他強調，「柯文哲骨子裡並不是一個搞政治的人。」

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王丹指出，很多時候柯文哲不知道自己說的話、做的事，是不應當的，柯文哲之所以會走到今天這一步，除了因為個人自我定位不清，越來越自我膨脹之外，「另一個原因就是他身旁的人。」

他提到，曾跟柯文哲有過接觸，認為他不適合做政治，「他習慣性信口開河就是明證」，自從柯文哲投入政治工作以來，身邊總有許多人拍馬屁，捧臭腳，歌功頌德，「他周圍很多人面目不清，突然跳出來，圖的就是從柯文哲身上獲利，這些人害了柯文哲。」

他指出，無論一個人的智商多高，頭腦多清醒，長期被各種阿諛奉承包圍，難免會迷失自我，「柯文哲也沒有逃出這個規律」；柯文哲的政治生涯起落，對於所有從政的人來說，都是一個警惕，「大家還是哀矜勿喜吧。」

貼文一出，網友紛紛留言，「其實也不能說是別人害了他，所有的事情只要自己的內心不想做就不會去做」、「不該說是人家影響，應該是說物以類聚吧，剛愎自用的人當然身邊到最後只剩下那些人了」、「我也早就認為他不適合了，他今天會如此，是身邊的人害的」、「除了他自己，沒人害得了他」。