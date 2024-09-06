保健品、票券夯賣！網購揭99購物偏好　看好黃金是下單潛力黑馬

▲99購物節開跑，電商業者根據站上銷售觀察用戶的下單偏好。（圖／蝦皮購物提供）

記者洪菱鞠／台北報導

99購物節火熱開跑，儘管目前檔期還在暖身階段，不少商品價格下殺已吸引網購族買起來，例如保健品、票券都很熱門，電商平台就進一步分享熱銷品類，揭開消費者的購物偏好，其中看好黃金將成為下單的潛力黑馬。

針對99購物節，東森購物網ETmall祭出全站滿額最高送$4800，並精選9元、99元夯物下殺，消費者用銅板價就能入手超值商品外，活動暖身期間發現保健、美食、美妝買氣特別熱絡，統計銷售是目前站上前三大品類，尤其現代人越來越注重身體保養，使得葉黃素、益生菌、魚油等保健品在活動期間的銷售表現亮眼。另外也預告9月9日當天將加碼全站回饋9%，以及滿額登記送E幣、東森幣的活動。

▲東森購物網ETmall「99好惠買」即日起暖身開跑。（圖／翻攝自東森購物網）

蝦皮購物「9.9超級購物節」已開跑一周，進一步觀察用戶下單偏好，除了「AI家電」、「居家生活用品」兩大品類受用戶高度歡迎，隨著國際預期金價的持續攀升，加上「黃金」的消費需求每逢購物節期間會較平日飆升破10倍，看好黃金將成為下單黑馬，為買氣鍍金，9月9日將推出錢母小金塊限時下殺近半價，優惠價3,899元。

▲錢母小金塊，9月9日優惠價3,899元。（圖／蝦皮購物提供）

Yahoo奇摩購物觀察站內數據發現，消費者精打細算搶好康，瘋買的前三大熱銷品類為票券、保養與保健品，其中精省消費帶動量販店禮券熱賣，以折扣高且無效期類型最受歡迎；保養彩妝以經典的「雅詩蘭黛小棕瓶」為熱銷冠軍、全新升級的「蘭蔻小黑瓶PRO加強抗老修護」、「理膚寶水美白專利新品MELA B3淡斑淨亮精華」等也大受歡迎，衝上熱銷榜；保健食品由近期火紅的「髮絲保養」、「乳清蛋白」成囤貨夯品。

此外，秋老虎發威高溫來襲，Yahoo奇摩購物發現，消費者紛紛選擇涼感、吸濕排汗功效的穿搭應對，平均單價在千元內的商品最受青睞。而持續高溫也擋不住露營踏青的熱情，除了戶外露營周邊用品銷量月成長近5成，「便攜型隨身風扇」、可充電式的「手提循環扇」與「移動式冷氣」買氣持續火熱，成戶外野營重要裝備。