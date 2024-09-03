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中秋夯肉沒煩惱　「燒烤雞豬、生猛海陸」小資烤肉組千元有找

樂天市場小資烤肉組千元有找（圖／樂天市場提供）

▲電商業者觀察，往年最熱銷的烤肉組合今年仍最受歡迎。（圖／樂天市場提供）

記者洪菱鞠／綜合報導

今年中秋節沒有連假，還是要揪親朋好友一起烤肉過節，電商平台集結多種肉品海鮮及烤肉用具等衝買氣，其中烤肉組合可說是懶人救星，不僅省時省力就備好食材等著輕鬆烤，小資烤肉組的價格更是千元有找，另外也有各式醬料推薦，除了可以來個道地美式BBQ，還有現在很夯的韓式醬料，在家就能大口吃韓式烤肉。

中秋烤肉過節，不用東奔西跑採購食材，東森購物網ETmall「烤肉等你燒」集結百種食材，有適合2～3人的BBQ烤肉箱精緻小資組、也有7～8人份大份量烤肉箱，無論是全牛、海陸或是雞豬大餐，選擇多樣化，烤出豐盛美味，並滿足不同人數需求，下單再享東森幣限時回饋30%，讓你烤肉省荷包。

此外，烤肉爐、烤盤等爐具配件不能少，東森購物網ETmall提供基本款、可攜式、多功能等各款選擇，像是LIFECODE戰斧2.0特大烤肉架，免安裝展開即用，適用5～15人，輕鬆應付大型烤肉趴。

東森購物網ETmall「烤肉等你燒」集結百種食材（圖／翻攝自東森購物網）

▲東森購物網ETmall「烤肉等你燒」一次買齊食材。（圖／翻攝自東森購物網）

樂天市場觀察，往年最熱銷的烤肉組合今年同樣最受消費者歡迎，特別推薦千元有找的小資組合，如大成燒烤雞豬7件組、鮮綠生活派對生猛海陸烤肉組、魚大俠海鮮烤肉組下殺999元，愛買海鮮烤肉超值組下殺899元，領券還能享現折優惠，中秋烤肉專區更精選北海道生食級生干貝、美國prime牛排等肉品海鮮，高檔食材一次滿足。

烤肉要好吃，醬料是美味可口的關鍵之一，可以提升食物風味。Coupang酷澎應景推出烤肉派對必備好物專區，其中集結各式醬料，例如喜歡美式BBQ的人，美式醬料可以挑選BULL'S-EYE燒烤醬，想來點辛辣的提味就加上McCormick味好美牛排調味料，香氣濃郁的紅黑胡椒等香料調配出完美比例，或是少量使用LAWRY'S蒜味鹽巴，帶出肉質的鮮甜美味。

偏好亞洲口味的話，則有義美BBQ燒烤醬，這款萬能醬料怎樣加都好吃，另外也推薦使用韓國產梅子加上清淨園辣椒醬，擁有獨家秘密配方的清淨園烤肉醃肉醬，以及清淨園烤肉專用包飯醬，在家就能享用道地韓式烤肉的滋味。

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