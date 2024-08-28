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9元好買夯物、拍賣免運、品牌日接力下殺　電商99購物首波暖身優惠整理

網購,網路購物,血拚,線上購物,買東西（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲下半年電商迎來99購物節，各大平台陸續推出暖身優惠活動。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者洪菱鞠／台北報導

網購旺季前哨站99購物節火熱開打，鎖定9月開學、中秋、換季等不同消費需求，電商平台紛紛祭出暖身優惠，準備在首波活動中搶攻消費者荷包，不僅有品牌折扣下殺，更有9元銅板價夯物、99元爆款品，在物價飛漲的時代，網購族要精省，可以把握購物節優惠用低價買到需要的商品。

東森購物網ETmall即日起主打「99好惠買」，美妝保健、生活流行、3C家電等品項下殺，全站滿額最高送$4800，讓消費者搶先體驗購物狂歡，尤其中秋節將至，「99主打星」特別精選小資嚴選中秋烤肉7件組、LIFECODE戰斧2.0特大烤肉架等，烤肉饗宴一次買足，還有多款人氣名店月餅禮盒，不用排隊任你挑，同時推出9元專區，包含時尚托特包、零食收納筐、韓風遮陽帽等，多款超值商品用銅板價就能入手。此外，第二屆創意柚子盃同步展開，不管是柚子帽、彩繪柚子或是有更多創意想法，投稿送200枚東森幣，還有機會獲得烤肉豪華組。

東森購物網ETmall「99好惠買」（圖／翻攝自東森購物網）

▲東森購物網ETmall「99好惠買」即日起暖身開跑。（圖／翻攝自東森購物網）

momo購物網首波99暖身慶於9月1日至8日起跑，看準9月開學季、中秋節、入秋換季需求，全站下殺3折起，例如「ASUS 15.6吋i9輕薄筆電無線滑鼠組」現省8,000元、青鳥旅行中秋限定蛋捲禮盒獨享價579元、The North Face 機能衝鋒衣外套多款任選4,999元，除了精選爆品，還有連續8天的「雙品類日」，不限金額下單就抽「五星級總統套房雙人住宿」，以及滿額送好禮、28家銀行最高回饋10%、首日及週末獨享mo幣等多重回饋，另外，吃壽司郎還能領取限量5,000份的專屬折價券來店禮。

蝦皮購物「9.9超級購物節」（圖／蝦皮購物提供）

▲蝦皮購物「9.9超級購物節」豪祭「全站0元起免運吃到飽」、「集點換購9元起」、「Lalamove千元配送金」等三大優惠。（圖／蝦皮購物提供）

蝦皮購物今年祭出全站0元起免運吃到飽，再送每人6張全站299元起免運券，限9/9全天可用外，當天下單再推「集點換購9元起」、「Lalamove千元配送金」等好康，而觀察到用戶以3C家電、美妝保健、居家生活用品為99購物檔期首選，暖身活動期間攜手超過50大品牌針對熱銷排行榜祭出優惠，像是shuuemura植村秀官方旗艦店山茶花油450ml優惠價3,900元、Cetaphil官方旗艦店長效潤膚乳主題組（473ml）2入790元、VT官方旗艦店大容量老虎保養超值組 365元，想補貨的人，不妨趁現在回購。

Yahoo奇摩購物「99好買節」（圖／Yahoo奇摩購物提供）

▲必買必囤的民生消費品、爆款銅板價99元商品限時搶等優惠，讓消費者好好買。（圖／Yahoo奇摩購物提供）

Yahoo奇摩購物自9/2起推出「99好買節」，全站3折起，天天品牌日有三星、DR.WU x m2美度、理膚寶水、New Balance、聯合利華、adidas等接力下殺之外，首波集結必買必囤的民生消費品、爆款銅板價99元商品限時搶等優惠，9/2首日WOKY熱銷杯款、熊寶貝多效護衣芳香豆補充包、妮維雅純萃植感體香噴霧、還有DR.WU杏仁酸溫和煥膚精華8%、樂扣樂扣保鮮盒等均一價99元。Yahoo奇摩拍賣則是於8、9月每週二7-ELEVEN滿199元免運，其餘天天指定超取運費半價29元。

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99購物節網購電商省錢好康

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