柯文哲被羈押！出演音樂劇《倒垃圾》泡湯　劇團急發聲明開放退票

▲柯文哲原訂參演《倒垃圾》，如今遭羈押禁見無法到場，全民大劇團宣布接受退費。（圖／翻攝自全民大劇團）

記者趙蔡州／綜合報導

民眾黨主席柯文哲涉京華城弊案，台北地院5日下午開庭審理後，法官最終裁定他羈押禁見，他原定14、15日要到台中參加全民大劇團音樂劇《倒垃圾》演出因此無法成行。對此，全民大劇團宣布，「若因為柯文哲而購票的觀眾，即刻起受理全額退票事宜」。

針對柯文哲因羈押而無法參演一事，全民大劇團5日晚間在臉書粉絲團宣布，音樂劇《倒垃圾》特別演出演員柯文哲因故無法參與台中場演出，若有因為柯文哲而購票的觀眾，即刻起受理全額退票事宜，「也請大家繼續支持我們的創作！」

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回顧事件，檢調查出京華城容積率在柯文哲擔任市長期間暴增到840%，質疑有圖利或護航特定業者情事，於8月30日前往柯文哲住家、台玻大樓辦公室搜索，同時以貪污案被告身分將柯文哲帶回廉政署約談，直到8月31日凌晨0時40分將他移送至北檢複訊。

柯文哲抵達北檢後，由於拒絕夜間偵訊，被檢方當庭逮捕，儘管他向法院聲請提審但遭法官駁回，他也因此一度被上銬帶走，在北檢度過一夜。北檢8月31日下午重開偵查庭，訊問結束後認定柯文哲涉嫌違反《貪污治罪條例》之收賄、圖利罪嫌且嫌疑重大，向法院聲請羈押禁見。

台北地院9月1日晚間8點召開羈押庭審理，於9月2日凌晨裁定柯文哲無保請回。北檢經過一天一夜補強證據後，在3日下午向台北地院提出抗告。

高等法院4日下午裁定撤銷柯文哲無保請回裁決，原因是柯文哲是否真的像他所主張的，「相信具專業性且為多數決之都委會決議」，而對京華城案情毫無所悉或未曾懷疑，原審未就檢察官所提出的全部事證予以綜合評價，遽認檢察官未釋明被告犯罪嫌疑重大，並不妥適，檢方抗告有理由，因此發回台北地院更裁。

台北地院5日下午2點重開羈押庭，審理後認定柯文哲明知京華城一案容積率違背法令，仍執意為之，貫徹意志，考量案情涉及不法金額超過200億元，且有事實足認被告有滅證及勾串共犯或證人之虞，無法以具保、責付、限制住居替代，裁定柯文哲羈押禁見。