憂民眾黨面臨不對稱戰爭　陳世軒：在「沒有柯文哲」日子實踐團結對外

▲民眾黨新北市議員陳世軒、黨主席柯文哲。（圖／翻攝自YouTube／陳世軒）

記者袁茵／台北報導

民眾黨主席柯文哲捲入京華城容積率弊案，5日被北院裁定羈押禁見，民眾黨隨即發表5點聲明，表示柯文哲一生清譽不容抹黑踐踏，將團結支持柯捍衛清白。民眾黨新北市黨部主委陳世軒晚間表示，接下來民眾黨要面對「沒有柯文哲」日子裡，如何實踐柯希望看到的「上下一心、一致團結對外」，知道外界都在看衰民眾黨，但請支持者對民眾黨保持信心。

民眾黨新北市黨部5日晚間於臉書發表陳世軒對幹部、黨員、志工聲明，陳世軒指出，傍晚傳來的是最不願見到結果，「我知道許多人到現在還是無法接受，激動的心情久久不能平復，有些人或許憤恨不平，認為其中有不公，我不會要大家故作堅強，你可以盡情怒吼，發洩你的情緒，但在宣洩過後，我想請你們理性看待，冷靜面對，因為現在才是開始」。

陳世軒提及，無論今日北院對柯文哲的裁定如何，對民眾黨來說，註定都是一場長期戰役，「我曾說過，從檢廉搜索調查、輿論所塑造的社會風向等，對民眾黨都是一場不對稱的戰爭，更別說現在側翼、部分名嘴對民眾黨極盡訕笑與嘲諷，我們的處境只會更加艱難」。

陳世軒說，接下來柯文哲面對的是漫長法律戰，而民眾黨要面對的是在「沒有柯文哲」日子裡，如何實踐柯所希望看到的「民眾黨不是一人政黨，而是能上下一心、一致團結對外」，自己會致力在新北市黨部主委身分，跟幹部們持續耕耘地方，也會堅守新北市議員的崗位服務市民、造福地方，監督市政。

「我知道外界都在看衰我們，請大家對民眾黨繼續保持信心。」陳世軒強調，雖然這個逆境不知道會多久，但會發揮小草精神，任憑風吹雨打、環境再惡劣，在夾縫中的小草仍能佇立挺拔。

▲新北市議員陳世軒出席民眾黨「反貪腐，護台灣」宣講。（資料圖／記者林敬旻攝）