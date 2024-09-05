　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

如街角公共藝術品！大溪創生館開館　型塑大溪發展交流平台

▲大溪創生館開館

▲大溪創生館位於大溪區中山路與登龍路口，是連結木博館歷史建築園區與大溪老街區的一個重要節點。（圖／木博館提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市立大溪木藝生態博物館(簡稱木博館)、 5日新增一座主題館—大溪創生館，作為紀錄、發表、展演大溪地方行動者鮮活故事的場域。木博館館長陳倩慧表示，大溪創生館的基地面積很小，經由簡學義建築師設計，克服很多的困難，才能讓該棟建築精彩的呈現，成為匯聚地方的文化創生行動、型塑大溪發展的交流平台。

▲大溪創生館開館

▲大溪創生館開館。（圖／木博館提供）

大溪創生館位於大溪區中山路與登龍路口，是連結木博館歷史建築園區與大溪老街區的一個重要節點；由簡學義建築師所設計，萃取大溪傳統歷史文化元素，以現代建築手法創新設計，在極簡風格當中以玻璃帷幕牆轉化大溪老街的牌樓立面元素，以頂層木屋架的設計重新演譯傳統木構建築，也呼應大溪在地木藝文化。

在建築中引領人們感受大溪內涵的人文風景，如同一個涵容著大溪豐富歷史記憶的隱藏版資料庫，也猶如一座公共藝術品。5日開幕常設展「大溪知己」，首批邀請5位在地行動者現身說法，介紹正在參與改變大溪的行動者們，運用影片、生活物件、特報形式，講述這些行動者們的精采故事，引人深入認識在地生活觀點。

▲大溪創生館開館

▲館長陳倩慧為112年度街角館及共學夥伴33人授證。（圖／木博館提供）

策展人林志峯老師表示，展覽經由回溯過去大溪構成的軌跡，摘要形塑大溪的各種關鍵事件。展場中並規劃有AI裝置「DaxiScape」，讓參觀者可創作出屬於自己的大溪想像風貌，並可將圖檔列印成為實體明信片，收藏自己創作的新大溪風景圖像。

而來到大溪的訪客，進到大溪創生館，可感受空間獨特的新舊融合氛圍，並可以認識在地行動者如何立基於大溪歷史文化資源，發展當代的行動，在大溪生活中活的文化展演時刻發生。大溪創生館開幕活動中，並由館長陳倩慧為112年度街角館及共學夥伴33人授證，肯定參與改變大溪的行動者們。

ET快訊
羈押柯文哲2關鍵事證曝！無視部屬提醒+妻小收不明資金
快訊／大爆冷！奧運雙金「麟洋配」意外淘汰　台北公開賽止步16
柯文哲遭羈押禁見！法官一句「迥然若揭」讓網問號
快訊／30歲女專程到台北　猛鬼大樓旁墜落亡
快訊／土耳其航空緊急降落　桃機啟動大量傷患機制救援
快訊／柯文哲發聲：心存善念盡力而為「讓我們繼續努力」
柯文哲羈押禁見　他曝彭振聲「關鍵證詞」：把責任往柯身上丟

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

如街角公共藝術品！大溪創生館開館　型塑大溪發展交流平台

台南市與波蘭羅茲市共促產業雙贏　黃偉哲盼國際交流惠及在地企業

99國民體育日狂歡！新北運動中心當天免費　可抽萬元按摩椅

十三行博物館推綠色輕旅行！4秘境路線限時報名　虛實體驗全攻略

禾繕基金會捐贈助「高頂復康巴士」　提升身障者便利性

台東環保局攜手消防局　提升掩埋場清潔隊防火技能

台東「慢經濟」下一步！　在地團隊攜手互聯

2024台灣文博會精彩落幕　台南三大古蹟景點人數迎新高

面對炎炎夏日　南消第六大隊獲贈冰涼巾消暑

台灣外銷頂鰻回歸本土　雲林縣府攜手產商...推廣頂級鰻料理

週刊爆「天后闆妹老公包養嫩妹」　逼墮胎對話曝光：不可能生！

孫其君醜聞纏身淡出演藝圈　「轉戰英文家教」4年賺8萬

男喜獲玩具「合體飛車」　兩車前後合體→獨角獸

雲林飼料廠吊車吊臂斷裂　4工人6m高墜落...至少3死

妹妹畫技比大人還鬼　超強臨摹直接驚艷媽

回憶殺！莫文蔚.言承旭「舊情人合體」　嫌他「穿太多」突想到：老公坐在台下XD

無保請回被撤！5日重開羈押庭　柯文哲：積極介入？法庭上講

中華隊21比0扣倒泰國　5局提前結束挺進複賽

KTV唱一半「女鬼衝出螢幕」　劉在錫.DinDin嚇到倒地XD

180公分巨蜥闖客廳閒晃　一家3口回過神嚇到起飛

如街角公共藝術品！大溪創生館開館　型塑大溪發展交流平台

台南市與波蘭羅茲市共促產業雙贏　黃偉哲盼國際交流惠及在地企業

99國民體育日狂歡！新北運動中心當天免費　可抽萬元按摩椅

十三行博物館推綠色輕旅行！4秘境路線限時報名　虛實體驗全攻略

禾繕基金會捐贈助「高頂復康巴士」　提升身障者便利性

台東環保局攜手消防局　提升掩埋場清潔隊防火技能

台東「慢經濟」下一步！　在地團隊攜手互聯

2024台灣文博會精彩落幕　台南三大古蹟景點人數迎新高

面對炎炎夏日　南消第六大隊獲贈冰涼巾消暑

台灣外銷頂鰻回歸本土　雲林縣府攜手產商...推廣頂級鰻料理

蔣市府也認京華城容積率變更合宜　北市府：是否適法尊重法院判定

羈押柯文哲2關鍵事證曝！無視部屬提醒違法　不明資金進妻小帳戶

柯文哲遭羈押禁見　王世堅PO「試菜圖」被狂猜：準備會客菜嗎

《宇宙機器人》20小時全通評測　今年必玩索尼本家歡樂作！

退將臧幼俠起立聽對岸國歌　陸委會：查明違規恐剝奪退休俸

快訊／大爆冷！奧運雙金「麟洋配」意外淘汰　台北公開賽止步16強

入職新公司　嫌制服太醜「妹子喊離職」：想穿漂亮衣服！兩派吵翻

柯文哲遭羈押禁見！法官一句「迥然若揭」讓網滿頭問號：這啥

快訊／30歲女猛鬼大樓旁墜落亡　嘉義到台北...撞汽車引擎蓋不治

國防部長合體！　顧立雄開球給張育成接

跑山內褲妹大家都在看　騎士自豪：沒讓我漏氣

地方熱門新聞

高雄國賓「危老鑑定」過程遭質疑

桃園「中原車站」動土　施工團隊多中原校友

為愛勇敢協會捐白米+雞蛋　為供餐據點加菜

花蓮縣府3000元振興券確定了　發放時間曝光

南庄鄉公所委託彩繪原住民雕像出包 「四不像」圖騰惹眾怒、公所急善後

台鐵中原車站開工　攜手中央提升桃園建設

桃園2024海客季吃海客料理　抽美食金

桃園市政會議　通過114年度總預算案　

國際技能競賽登場　桃竹苗分署4國手出戰

苗栗特教學校校長劉雅欣獲頒大台中好人好事代表

墾丁陽傘爭議　墾管處邀業者座談

ET民調／逾7成縣民感到幸福！楊文科15項施政支持度均破8成

桃市府通過　房屋稅徵收率自治條例修正草案

台南下午下大雷雨五分局預防性封閉小東地下道

更多熱門

相關新聞

台南文化中心開館主任陳永源於辭世

台南文化中心開館主任陳永源於辭世

台南文化中心開館主任陳永源於6月24日辭世，文化局對此深表哀悼與感念，台南文化中心是行政院第12項建設的施政政策，陳永源自1983年接下籌備工作，並於隔年10月6日正式開館營運，當時各界人士不僅紛紛前來參觀台南文化中心，其做為推動台南藝文與文化工作發展的扎根基地，演藝廳劇場音效更獲國內第一的美名，為台南文化中心40年來的發展奠定良好基礎。

桃園兒童美術館4/3開館　邀您「探險未來」

桃園兒童美術館4/3開館　邀您「探險未來」

桃園兒童文學館、桃園文學館　113、114年開館

桃園兒童文學館、桃園文學館　113、114年開館

春節3天中橫交通管制　3線遊園專車免費搭

春節3天中橫交通管制　3線遊園專車免費搭

八塊厝民俗藝術村　10/22大湳森林公園開館

八塊厝民俗藝術村　10/22大湳森林公園開館

關鍵字：

大溪創生館開館型塑大溪發展木博館

讀者迴響

熱門新聞

彰化10歲女童遺體返家...曾託夢弟弟「我快回家了」

快訊／第二次羈押庭結果出爐！柯文哲遭收押禁見

賈永婕憑什麼能當101董座？網紅揭「超狂背景」服了

面試空服員若說出「5字」　張國煒：直接刷掉

摩羯將變強颱「挑戰今年風王」　下最大地區曝

愷樂開戰前閨蜜！「退追小甜甜謝忻」還留著羅志祥

快訊／柯文哲羈押庭結果「最慢5點10分」出爐！

新竹「恐怖計程車」復出！　車子、車牌全換了

即／路口被撞飛搶命197天！彰化小姊姊不治　

快訊／羈押3理由曝！圖利沈慶京逾200億　法官認柯文哲：執意為之

4張「1000萬發票」今到期！　買7-11中大獎

Lisa丁字褲若隱若現！「透視＋中空」好身材全都露

即／新北地院遭搜索「書記官被帶回」　警再逮51人

高材生姊妹發明「停車格輔助系統」獲國家專利　

快訊／12號颱風「麗琵」生成！雙颱共舞　最新路徑曝

更多

最夯影音

更多

週刊爆「天后闆妹老公包養嫩妹」　逼墮胎對話曝光：不可能生！

孫其君醜聞纏身淡出演藝圈　「轉戰英文家教」4年賺8萬

男喜獲玩具「合體飛車」　兩車前後合體→獨角獸

雲林飼料廠吊車吊臂斷裂　4工人6m高墜落...至少3死

妹妹畫技比大人還鬼　超強臨摹直接驚艷媽

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

上班族必備 保健聖品

上班族必備 保健聖品

「文里補習班」開課啦！讓大家了解每種保健品的功能，24小時隨時補充營養、增添活力

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面