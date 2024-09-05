如街角公共藝術品！大溪創生館開館　型塑大溪發展交流平台

▲大溪創生館位於大溪區中山路與登龍路口，是連結木博館歷史建築園區與大溪老街區的一個重要節點。（圖／木博館提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市立大溪木藝生態博物館(簡稱木博館)、 5日新增一座主題館—大溪創生館，作為紀錄、發表、展演大溪地方行動者鮮活故事的場域。木博館館長陳倩慧表示，大溪創生館的基地面積很小，經由簡學義建築師設計，克服很多的困難，才能讓該棟建築精彩的呈現，成為匯聚地方的文化創生行動、型塑大溪發展的交流平台。

▲大溪創生館開館。（圖／木博館提供）

大溪創生館位於大溪區中山路與登龍路口，是連結木博館歷史建築園區與大溪老街區的一個重要節點；由簡學義建築師所設計，萃取大溪傳統歷史文化元素，以現代建築手法創新設計，在極簡風格當中以玻璃帷幕牆轉化大溪老街的牌樓立面元素，以頂層木屋架的設計重新演譯傳統木構建築，也呼應大溪在地木藝文化。

在建築中引領人們感受大溪內涵的人文風景，如同一個涵容著大溪豐富歷史記憶的隱藏版資料庫，也猶如一座公共藝術品。5日開幕常設展「大溪知己」，首批邀請5位在地行動者現身說法，介紹正在參與改變大溪的行動者們，運用影片、生活物件、特報形式，講述這些行動者們的精采故事，引人深入認識在地生活觀點。

▲館長陳倩慧為112年度街角館及共學夥伴33人授證。（圖／木博館提供）

策展人林志峯老師表示，展覽經由回溯過去大溪構成的軌跡，摘要形塑大溪的各種關鍵事件。展場中並規劃有AI裝置「DaxiScape」，讓參觀者可創作出屬於自己的大溪想像風貌，並可將圖檔列印成為實體明信片，收藏自己創作的新大溪風景圖像。

而來到大溪的訪客，進到大溪創生館，可感受空間獨特的新舊融合氛圍，並可以認識在地行動者如何立基於大溪歷史文化資源，發展當代的行動，在大溪生活中活的文化展演時刻發生。大溪創生館開幕活動中，並由館長陳倩慧為112年度街角館及共學夥伴33人授證，肯定參與改變大溪的行動者們。