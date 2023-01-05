　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

春節中橫交通管制！3線遊園專車免費搭　遊客中心提早開館

▲▼春節期間初二至初四，中橫公路太魯閣遊客中心至天祥間推出免費遊園專車，中橫也將同步實施交通管制。（圖／太管處提供，下同）

▲▼春節期間初二至初四，中橫公路太魯閣遊客中心至天祥間推出免費遊園專車，中橫也將同步實施交通管制。（圖／太管處提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

春節期間為了讓大家享有更好的遊憩品質與順暢的交通，太魯閣國家公園管理處將於1月23日至1月25日即初二至初四每日7時至14時30分，在中橫公路太魯閣遊客中心至天祥間推出免費遊園專車，中橫也將同步實施交通管制，而遊園專車行駛路線上的各遊客中心都將配合提早開館服務遊客。

今年的太魯閣春節免費遊園專車共有3條路線，分別是1.藍線（遊客中心-天祥全程線，不停靠布洛灣）；2.紅線（遊客中心-布洛灣線區間線）；3.綠線（布洛灣-天祥區間線）。遊園專車行經園區內各著名景點，如砂卡礑、布洛灣、燕子口、九曲洞、綠水、天祥及長春祠等地，遊客可在任何停靠站自由上下車，也可以依造訪的目的地選搭任一路線專車，省去在各景點尋找停車位及塞車的困擾。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼春節期間初二至初四，中橫公路太魯閣遊客中心至天祥間推出免費遊園專車，中橫也將同步實施交通管制。（圖／太管處提供，下同）

太管處強調，春節期間預期湧入大量遊客，而中橫公路沿線景點停車空間有限，甚至有些景點未設停車空間（例如九曲洞），因此搭乘春節遊園專車是輕鬆場遊太魯閣各景點最佳的選擇。

要如何到太魯閣遊客中心搭乘遊園專車呢？遊客可以搭乘台鐵及北花線客運到新城車站下車，或開車到新城車站停放，換搭花蓮客運、太魯閣客運302線或台灣好行太魯閣線班車，到太管處遊客中心轉乘免費遊園專車，也可以直接搭乘客運班車到您所想抵達的景點。太管處已協調各客運業者加開班次，疏運到太魯閣賞景的遊客。

中橫公路蜿蜒曲折，部分路段狹窄，春節期間為了兼顧中橫公路各景點遊客賞景及交通順暢，針對不同用路需求採取適度分流措施，太魯閣閣口至天祥路段將於1月23日至1月25日（初二至初四）每日7時至15時實施交通管制，管制點東端設於台8線中橫公路185.4公里富世村路段，西端則位於167.1公里天祥路段。管制期間原則每2小時放行10分鐘，車輛可於太魯閣管制點附近的公路局太魯閣工務段舊址外側車道停等放行，內側車道提供園區內居民（含管制區富世村居民）、管制區內工作人員、公路養護單位及緊急搶修車輛通行。此外，也會視當日合歡山地區雪季管制情形與中橫公路各遊憩據點停車場狀況機動調整開放通行時間。

▲▼春節期間初二至初四，中橫公路太魯閣遊客中心至天祥間推出免費遊園專車，中橫也將同步實施交通管制。（圖／太管處提供，下同）

紅、藍、綠3線免費遊園專車行駛路線圖。

為了配合旅遊業者需求，甲、乙類大客車（遊覽車）及營業小客車將採總量管制方式放行，各容留40輛行駛於管制路段，行駛前請到新城（太魯閣）火車站前換證處向太管處申請通行證，換證時間為每日上午7時至下午17時，在管制點驗證後憑證通行。

太管處各遊客中心及管理站除了除夕（1月21日）休館外，1月23日至25日（初二至初四）將提早開館。其中太魯閣遊客中心將提早於上午7時開館；布洛灣管理站7時30分開館；天祥管理站及合歡山管理站都是8時開館，各遊客中心及展示館均於17時閉館，至於1月22日（初一）則維持正常開閉館時間。歡迎大家到太魯閣國家公園歡度春節假期。
 

ET快訊
新竹棒球場挖出「這些廢棄物」！　高虹安火大出手了
全民發6000元出現詐騙！　收到這簡訊不要點
快訊／宋逸民不忍了！　發聲認「的確有輔導小甜甜夫妻紛爭」
小甜甜公公出手！「3藝人幫救援」過程公開
快訊／義務役入伍薪水實際不到2萬！　國防部回應了
孫生前女友「裙子太短」疑走光！　辣照瘋傳
小甜甜被白家綺叫進辦公室罵！　宋逸民怒譙40mins
快訊／KID老婆生了！　一家3口燦笑合照曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

受邀登文總《WE ARE》演出「鼓聲」　雲門：盼給每個人力量

生態殺手「小花蔓澤蘭」變身　花蓮林管處研發生活清潔用品

少子化海嘯衝擊！教長提6個策略因應「實踐台灣高教3個願景」

高嘉瑜勁敵現身！妹子20年「口水維尼」變黑臉　5千人笑翻

高美館變身藝術遊樂場！春節市集、展演、猜謎活動一次看

國防部拋4年服役就學　國立大學籲：讓學制彈性多元「取消畢業年限」

宋逸民夫妻0誠意！想讓大家閉嘴「拿出財務報表」　1行為網友更怒

2023高雄燈會首度移師蓮池潭　「童趣萌兔」1／26療癒登場

老師站導護被撞終身失能　全教總籲師生回歸校園「路口交給專業」

春節中橫交通管制！3線遊園專車免費搭　遊客中心提早開館

北一女樂儀旗隊前進加州　迪士尼亮麗登場超吸睛！

《黑暗榮耀》宋慧喬誘惑人夫太帶感　他曾是申敏兒老公！網狂嗑這對

夾香菇玩偶遇創意機台 長不見底拔起紓壓滿點

夫妻互推「睡前泡奶任務」　兒指定媽媽泡...老公竊笑

粉絲喊「幼稚園就會唱妳的歌」　蔡依林笑翻：千萬別說這種話

陳奕迅《浮誇》聽錯清唱陶喆《流沙》　《兄妹》《陀飛輪》...安可曲27場都不同

宋逸民「90度鞠躬」道歉　認今天是「結婚20周年日」陳維齡哭了

丟丟妹老公宣戰「還有更黑暗的事」　家中0地位..嗆丟爸：是你造成的

女洗車肉身插隊被拍比YA　後方駕駛怒罵：不要臉！

3歲妹熱情對Siri告白　催促問：我在等妳回應

受邀登文總《WE ARE》演出「鼓聲」　雲門：盼給每個人力量

生態殺手「小花蔓澤蘭」變身　花蓮林管處研發生活清潔用品

少子化海嘯衝擊！教長提6個策略因應「實踐台灣高教3個願景」

高嘉瑜勁敵現身！妹子20年「口水維尼」變黑臉　5千人笑翻

高美館變身藝術遊樂場！春節市集、展演、猜謎活動一次看

國防部拋4年服役就學　國立大學籲：讓學制彈性多元「取消畢業年限」

宋逸民夫妻0誠意！想讓大家閉嘴「拿出財務報表」　1行為網友更怒

2023高雄燈會首度移師蓮池潭　「童趣萌兔」1／26療癒登場

老師站導護被撞終身失能　全教總籲師生回歸校園「路口交給專業」

春節中橫交通管制！3線遊園專車免費搭　遊客中心提早開館

新竹球場不能打經典賽　龍來公司做出回應

「12億新竹棒球場」規劃、監造同一人　高虹安：檢調已成案　

習近平北京會見小馬可仕　中菲聯合聲明聚焦南海爭議

飯店過年一晚「1千→1萬」　他一看嚇傻！鄉民也驚：難怪朋友都出國

Q4房價跌10％！　顏炳立點名「林青峡」、「鶯桃樹」重災區

小甜甜怒白家綺風涼話「家暴才一次」　忍傷和吳東諺一起拍戲4個月

吊臂突斷裂！狂墜21樓「當場砸死6工人」　工寮全毀瞬間曝光

前景堪慮！BDI指數重挫17.5％　創38年最大單日跌幅

「安妮亞搶銀行」影片爆紅　男女警官cosplay變網紅！本尊回應了

醫材大廠加碼投資台灣　普生斥資近32億元建AI園區新廠

義大利整脊火辣的「療癒片」　就算聽不懂還是會靜靜地看完

生活熱門新聞

長髮妹「北捷無罩散步」360度角度4K任看

準備大展雄風！嘿咻前「小姐問1句」他尬爆

她留言「演得生硬」　藝起發光粉專按讚了

全民領錢了！最高拿15000元

第一位YTB「斗內金破千萬」是他！罵人就有錢

尾牙「超強運3星座」！易抽中大獎過好年

楊梅鄉民以為爆炸　8:15地震「震央很少見」

好市多1夯物「小孩吃上癮」！千人讚：想多囤幾盒

警拍安妮亞搶銀行　1天吸引400萬日本人觀看

全民普發6千元　矢板明夫警示「安倍晉三教訓」

綁肉羹塑膠繩賣300元　4人買了！網曝暗黑內幕

LINE大放送「7款祝賀貼圖」！一鍵爽用到端午節

今天小寒！　4生肖注意「血光之災」

2000元刮刮樂中獎率超高？　回本率曝光

更多熱門

相關新聞

高鐵春節加開12班車　1/7開賣

高鐵春節加開12班車　1/7開賣

台灣高鐵公司自1月18日（三）至1月30日（一）規劃為期13天的春節疏運，由於旅客訂位踴躍，經檢視運能調度情形後，決定再加開12班次（南下7班、北上5班）列車，以加強服務旅客返鄉團圓及年節出遊之需求。各再加開車次，將自1/7（六）凌晨零時起開放購票。

年菜復熱有撇步　主廚揭美味神還原2訣竅

年菜復熱有撇步　主廚揭美味神還原2訣竅

查定課徵營業稅延後繳納！　改成2／13到2／22

查定課徵營業稅延後繳納！　改成2／13到2／22

南投各鄉鎮市垃圾清運措施出爐

南投各鄉鎮市垃圾清運措施出爐

關鍵字：

春節中橫交通管制遊園專車免費遊客中心開館

讀者迴響

熱門新聞

板橋凌晨巨響！住戶聽「轟一聲」嚇壞

6000元何時領？　最快入帳時間點曝光

長髮妹「北捷無罩散步」360度角度4K任看

快訊／小甜甜亮「法院保護令」！遭宋先生跨坐暴打

準備大展雄風！嘿咻前「小姐問1句」他尬爆

小甜甜報案「白家綺夫婦警局外堵她」！

老公涉洗錢案…美妝YouTuber宣布離婚！

阿嬤葬禮辦完死者甦醒！家屬聽真相崩潰

快對身分證！中尾數或姓名送福袋

蕭敬騰搭私人飛機返台！看到留言「歡迎回家」回應了

丟丟妹「超短裙+薄紗」現身打離婚官司

花45億加發低收與中低收補貼、60萬人可受惠　蘇貞昌：溫暖過年

日女團登台南跨年「後台麥沒關」心聲全被播出

20歲妹遭酒駕高速撞死　「全裸拖屍」13公里

小甜甜遭家暴揭分居真相！宋先生：沒再打第二次就是最大道歉

更多

最夯影音

更多
北一女樂儀旗隊前進加州　迪士尼亮麗登場超吸睛！

北一女樂儀旗隊前進加州　迪士尼亮麗登場超吸睛！
《黑暗榮耀》宋慧喬誘惑人夫太帶感　他曾是申敏兒老公！網狂嗑這對

《黑暗榮耀》宋慧喬誘惑人夫太帶感　他曾是申敏兒老公！網狂嗑這對

夾香菇玩偶遇創意機台 長不見底拔起紓壓滿點

夾香菇玩偶遇創意機台 長不見底拔起紓壓滿點

夫妻互推「睡前泡奶任務」　兒指定媽媽泡...老公竊笑

夫妻互推「睡前泡奶任務」　兒指定媽媽泡...老公竊笑

粉絲喊「幼稚園就會唱妳的歌」　蔡依林笑翻：千萬別說這種話

粉絲喊「幼稚園就會唱妳的歌」　蔡依林笑翻：千萬別說這種話

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面