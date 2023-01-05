春節中橫交通管制！3線遊園專車免費搭　遊客中心提早開館

▲▼春節期間初二至初四，中橫公路太魯閣遊客中心至天祥間推出免費遊園專車，中橫也將同步實施交通管制。（圖／太管處提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

春節期間為了讓大家享有更好的遊憩品質與順暢的交通，太魯閣國家公園管理處將於1月23日至1月25日即初二至初四每日7時至14時30分，在中橫公路太魯閣遊客中心至天祥間推出免費遊園專車，中橫也將同步實施交通管制，而遊園專車行駛路線上的各遊客中心都將配合提早開館服務遊客。

今年的太魯閣春節免費遊園專車共有3條路線，分別是1.藍線（遊客中心-天祥全程線，不停靠布洛灣）；2.紅線（遊客中心-布洛灣線區間線）；3.綠線（布洛灣-天祥區間線）。遊園專車行經園區內各著名景點，如砂卡礑、布洛灣、燕子口、九曲洞、綠水、天祥及長春祠等地，遊客可在任何停靠站自由上下車，也可以依造訪的目的地選搭任一路線專車，省去在各景點尋找停車位及塞車的困擾。

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太管處強調，春節期間預期湧入大量遊客，而中橫公路沿線景點停車空間有限，甚至有些景點未設停車空間（例如九曲洞），因此搭乘春節遊園專車是輕鬆場遊太魯閣各景點最佳的選擇。

要如何到太魯閣遊客中心搭乘遊園專車呢？遊客可以搭乘台鐵及北花線客運到新城車站下車，或開車到新城車站停放，換搭花蓮客運、太魯閣客運302線或台灣好行太魯閣線班車，到太管處遊客中心轉乘免費遊園專車，也可以直接搭乘客運班車到您所想抵達的景點。太管處已協調各客運業者加開班次，疏運到太魯閣賞景的遊客。

中橫公路蜿蜒曲折，部分路段狹窄，春節期間為了兼顧中橫公路各景點遊客賞景及交通順暢，針對不同用路需求採取適度分流措施，太魯閣閣口至天祥路段將於1月23日至1月25日（初二至初四）每日7時至15時實施交通管制，管制點東端設於台8線中橫公路185.4公里富世村路段，西端則位於167.1公里天祥路段。管制期間原則每2小時放行10分鐘，車輛可於太魯閣管制點附近的公路局太魯閣工務段舊址外側車道停等放行，內側車道提供園區內居民（含管制區富世村居民）、管制區內工作人員、公路養護單位及緊急搶修車輛通行。此外，也會視當日合歡山地區雪季管制情形與中橫公路各遊憩據點停車場狀況機動調整開放通行時間。

▲紅、藍、綠3線免費遊園專車行駛路線圖。

為了配合旅遊業者需求，甲、乙類大客車（遊覽車）及營業小客車將採總量管制方式放行，各容留40輛行駛於管制路段，行駛前請到新城（太魯閣）火車站前換證處向太管處申請通行證，換證時間為每日上午7時至下午17時，在管制點驗證後憑證通行。

太管處各遊客中心及管理站除了除夕（1月21日）休館外，1月23日至25日（初二至初四）將提早開館。其中太魯閣遊客中心將提早於上午7時開館；布洛灣管理站7時30分開館；天祥管理站及合歡山管理站都是8時開館，各遊客中心及展示館均於17時閉館，至於1月22日（初一）則維持正常開閉館時間。歡迎大家到太魯閣國家公園歡度春節假期。

