▲市長張善政表示，桃園兒童文學館、桃園文學館，預計113年、114年陸續開館。（圖／新聞處提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市文化局長邱正生6日於市政會議表示，桃園擁有豐富的多元文化樣貌，因此市府規劃「桃園文學館」與「桃園兒童文學館」等兩大館舍，期盼藉此建立完整的桃園文學館體系。市長張善政表示，「桃園文學館」以「文學博物館」型態經營，預計114年5月開館，「桃園兒童文學館」，則預計明（113）年7月開館。

其中「桃園文學館」位於桃園區忠孝街，毗鄰東門國小，將打造1棟4層樓高的文學館主館及1棟仿日式宿舍；「桃園兒童文學館」則位於八德區置地生活廣場6樓，為商場回饋市府空間，因應桃園兒童美術館將於明（113）年4月開館，原規劃作為兒童美術館附屬圖書館的空間將釋出，轉型為「桃園兒童文學館」，延續民眾對此空間持續推動兒童藝文相關文化活動的期待。

邱局長說明，未來桃園文學館將以典藏、研究、展示、教育推廣和文化交流等方式，辦理文學講座、展覽及藝文等活動，讓文學走入民眾的日常生活，提升對在地文學之應用與傳承，提供人文藝術體驗，從生活情境開啟創新學習環境，使民眾認識桃園文學的豐富內涵，形塑桃園文學品牌特色，目標成為大眾認識桃園的文化窗口、打造成為全國指標性文學基地。

邱局長指出，未來將以桃園文學館為核心，建立交流合作的網路連結，推動桃園文學館的長期研究典藏規劃，連結單位及個人共同合作示範型推廣計畫，也會連結校園建立文化體驗學習機制，並會建立完善數位典藏資源，推動地方書寫策略和平台。

其中也會展現桃園文學特色與脈絡，包括計畫性地進行桃園文學人文地景之調查研究，並展示桃園多元族群文化，梳理在地文學特色與脈絡，建構文學樣貌。此外，也會積極經營桃園文學品牌，行銷在地文學、打造城市品牌，成為全國指標性文學館所，並辦理跨縣市、國際交流活動，促進文學交流。

此外，桃園地景藝術節自2013年開辦以來，以無圍牆美術館的概念，融合藝術的創意和桃園在地的地景環境，每年輪流於桃園不同行政區舉行，營造民眾與藝術親近互動的時機。經過十年，已成為桃園特有的文化意象之一，為求自我突破與創新，以及整合和累積桃園辦理各類藝術節的經驗，將成立「桃園地景藝術節」專案辦公室，打造一個新思維的運作平台，以2至3年為週期籌備，建立與國外城市交流及合作的長期互動關係，讓桃園地景藝術節成為國際品牌的活動。