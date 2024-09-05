大型重機爭路權號召「98走吧！上國道」　陳世凱：願意討論

▲重機團體號召9月8日前往石碇等國道服務區集結，爭取上國道路權。（資料示意圖／翻攝「通勤者之歌」臉書）

記者李姿慧／台北報導

為爭取大型重機車行駛國道路權，大型重機團體舉辦「98走吧！上國道」活動，號召9月8日10時全國遍地開花前往7個國道服務區集結，要求橫向國道試辦行駛大型重機。交通部長陳世凱表示，6成民眾反對，還要繼續檢討，交通部態度願意討論開放。

中華民國大型重型機車經營同業全國促進會等重機團體舉辦「98走吧！上國道」活動，號召前往石碇、中壢、關西、泰安、南投、古坑、東山等7個國道服務區集結，除石碇服務區可騎車前往外，其他需開車前往，要求立即開放大型重型機車行駛高速公路，並建議在橫向國道試辦。

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中華民國大型重型機車經營同業全國促進會表示，立法院通過12年，交通部換了幾個部長，國道一條也沒有上，牛步的執法單位，成就了行人地獄、台灣交通的混亂。

▲交通部長陳世凱。（圖／記者李姿慧攝）

交通部長陳世凱今日出席道安記者會受訪時表示，交通部的立場跟態度很開放，願意跟大家討論，但需要有社會共識，因此持續進行民調，過去幾次民調看起來，非常贊成、有條件開放和反對為1比3比6，反對多，該議題需要民眾有相當共識，因影響所有用路人安全問題，也反映駕駛習慣，還要繼續檢討，但交通部態度願意討論開放。