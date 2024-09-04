快訊／高雄騎士「逆向闖國道」連撞2車重傷送醫　零件噴飛一地

▲高雄騎士「逆向闖國道」！連撞2車重傷送醫。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄一名機車騎士今（4）日清晨5點多不明原因誤闖國道，在國道1號北向353.4公里處（楠梓路段）逆向，先擦撞一輛自小客車的左後視鏡後，又撞上一輛計程車，現場機車零件散落一地，另有一輛自小客車閃避不及因而爆胎，黃姓騎士也重摔躺地緊急送醫急救，詳細事故原因尚待釐清。

41歲的黃姓騎士今晨不明原因騎機車逆闖國道，在國1楠梓路段由北往南行駛內側車道，先擦撞33歲顏男駕駛的自小客車左後視鏡後，又撞擊68歲梁男駕駛的計程車。

▲▼高雄騎士「逆向闖國道」，連撞2車。（圖／記者賴文萱翻攝）

從現場照片可見，事故導致計程車車頭嚴重毀損凹陷，擋風玻璃也裂出蜘蛛網狀碎裂，黃男的機車則是零件噴飛散落一地，他則重傷躺地，意識清楚送高雄榮總醫院急救。

事故還造成另一輛53歲康男駕駛的自小客車，因閃避事故現場，不慎壓到事故車道散落物而爆胎。國道警表示，現場於6時25分排除，全線恢復通車，全案由岡山分隊依規定處理，除黃男尚待抽血檢測外，其於各車駕駛均無飲酒情形。

國道警呼籲，用路人機車行駛國道，依法可對機車騎士依道路交通管理處罰條例第33條第4項（不得行駛或進入高速公路、快速公路或設站管制道路之人員、車輛或動力機械，而行駛或進入者）規定開罰，處駕駛人新台幣三千元以上六千元以下罰鍰。

若機車騎士誤上國道，應將車輛立即停靠路肩勿再行駛，人員則應到護欄外等安全地點等候，並撥打110報案或1968通報國道相關單位前往協助，以確保自身及其他車輛安全。