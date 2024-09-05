　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

纏訟18年！辜仲諒紅火案更三審無罪部分　再遭撤銷發回

▲▼2023亞錦賽開賽記者會，中華民國棒球協會理事長辜仲諒。（圖／記者李毓康攝）

▲辜仲諒所涉及的紅火案，將交由高等法院進行更四審。（圖／記者李毓康攝）

記者吳銘峯／台北報導

棒球協會理事長、前中信金控副董事長辜仲諒所涉犯的紅火案，高等法院更三審去年11月間第二度判他無罪。案經上訴，最高法院審理後，將本案中涉及《銀行法》「特別背信」與《刑法》「背信」兩大無罪部分撤銷，發回高院更四審。另外部分則維持無罪確定。

本案源於2004年二次金改期間，中信金打算入股兆豐金。時任中信金副董事長的辜仲諒，指示公司前財務長張明田、前法務長鄧彥敦、前財務副總林祥曦等人，由子公司中信銀香港分行發行5億美元的次順位債券，其中3.9億美元買入股權型結構債，並利用建立結構債避險部位之名義，2005年底到2006年初，陸續買進兆豐金股票約44萬張，佔已發行股份總數3.97％，中信金順利入主兆豐金。

而檢方調查，辜仲諒在未經常務董事會批示下，逕行將這批結構債由海外紙上公司Red Fire（紅火公司）買走。張明田等人再由紅火公司贖回公司債，操縱兆豐金控股價，從中獲利新台幣10億元。當時最高檢特偵組，2006年間對辜仲諒等人依違反《證券交易法》間接操縱股價等罪及《銀行法》背信罪，提起公訴。

辜仲諒一審遭判刑9年、二審加重改判9年8月。2018年9月間的更一審，因《刑事妥速審判法》關係，辜仲諒獲得輕判3年6月。到了2021年間的更二審，更是改判辜仲諒無罪。但最高法院撤銷發回高院更三審，更三審在去年11月底再度以查無實證為由，判決辜仲諒等3人無罪。

案經上訴最高法院，最高法院5日將本案涉及《銀行法》「特別背信」與《刑法》「背信」兩大無罪部分撤銷，發回高院更四審。撤銷理由在於辜仲諒曾自白犯罪過，且紅火公司當年贖回結構債時，也造成中信金損害，還遭到行政裁罰，這部分有待調查清楚，因此撤銷發回。此外，最高法院也將辜仲諒涉及《證券交易法》間接操縱股價、洗錢等罪，駁回檢方上訴，亦即此部分無罪確定。

ET快訊
快訊／ 新北地院遭搜索！　51人被逮
快訊／容積率1142%！　高雄市府宣布重新評估
快訊／柯文哲羈押庭結果「最慢5點10分」出爐！　律師喊：盡力
快訊／柯文哲羈押庭開完了！　北院將裁定結果
快訊／柯文哲重開羈押庭　現場小草人數曝！
鐵達尼號沉沒112年！最新影像曝光　發現消失38年女神像
Lisa曬美照！　丁字褲若隱若現

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／涉勾結詐團！新北地院遭搜索「書記官被帶回」　警再逮51人

快訊／高雄Google街景車遭夾撞　前後「咪咪帽帽」2傷慘況曝

捲京華城弊案遭收押！沈慶京、吳順民提抗告　北院專人送交高院

又1個雞排妹律師被逮　涉洩密給詐團車手遭拘提上銬

「恐怖計程車」專載嫩妹！換牌上路警也沒轍　交通大隊出招了

快訊／柯文哲羈押庭結果「最慢5點10分」出爐！　律師喊：盡力了

紅酒裝液態安毒走私日韓　運毒集團13人起訴！首腦逃海外被通緝

快訊／柯文哲第2次羈押庭2.5hrs結束！北院將宣示裁定結果

纏訟18年！辜仲諒紅火案更三審無罪部分　再遭撤銷發回

悍女拒攔查！超萌比熊犬護主「暴怒狂吠警」　衝撞逃逸2hrs落網

週刊爆「天后闆妹老公包養嫩妹」　逼墮胎對話曝光：不可能生！

孫其君醜聞纏身淡出演藝圈　「轉戰英文家教」4年賺8萬

男喜獲玩具「合體飛車」　兩車前後合體→獨角獸

雲林飼料廠吊車吊臂斷裂　4工人6m高墜落...至少3死

妹妹畫技比大人還鬼　超強臨摹直接驚艷媽

回憶殺！莫文蔚.言承旭「舊情人合體」　嫌他「穿太多」突想到：老公坐在台下XD

無保請回被撤！5日重開羈押庭　柯文哲：積極介入？法庭上講

中華隊21比0扣倒泰國　5局提前結束挺進複賽

KTV唱一半「女鬼衝出螢幕」　劉在錫.DinDin嚇到倒地XD

柯文哲無保請回高院發回更裁　撤銷理由曝：「不知情」仍要查

快訊／涉勾結詐團！新北地院遭搜索「書記官被帶回」　警再逮51人

快訊／高雄Google街景車遭夾撞　前後「咪咪帽帽」2傷慘況曝

捲京華城弊案遭收押！沈慶京、吳順民提抗告　北院專人送交高院

又1個雞排妹律師被逮　涉洩密給詐團車手遭拘提上銬

「恐怖計程車」專載嫩妹！換牌上路警也沒轍　交通大隊出招了

快訊／柯文哲羈押庭結果「最慢5點10分」出爐！　律師喊：盡力了

紅酒裝液態安毒走私日韓　運毒集團13人起訴！首腦逃海外被通緝

快訊／柯文哲第2次羈押庭2.5hrs結束！北院將宣示裁定結果

纏訟18年！辜仲諒紅火案更三審無罪部分　再遭撤銷發回

悍女拒攔查！超萌比熊犬護主「暴怒狂吠警」　衝撞逃逸2hrs落網

今年衝千萬國際客剛過半　陳世凱坦言：剩一季壓力大

暫不黨紀開鍘應曉薇　國民黨考紀會：等她抗告被駁回才會停權

面對炎炎夏日　南消第六大隊獲贈冰涼巾消暑

好拚！非洲記者團現學中文　集體大喊「別擋住」搶拍各國元首

快訊／涉勾結詐團！新北地院遭搜索「書記官被帶回」　警再逮51人

快訊／高雄Google街景車遭夾撞　前後「咪咪帽帽」2傷慘況曝

東京迪士尼「海洋夢幻泉鄉」超細節攻略！這「兩樣」具備才能入場

肯德基聯名柯南合推2款「黑化」新品　線上解密再抽大型公仔

捲京華城弊案遭收押！沈慶京、吳順民提抗告　北院專人送交高院

駕駛等紅燈「天外飛來一箭」射穿車門！　韓體大失誤射到百米外

20歲熱褲妹騎重機海放警車　掛假牌違規...逍遙5個月落網

社會熱門新聞

彰化10歲女童遺體返家...曾託夢弟弟「我快回家了」

新竹「恐怖計程車」復出！　車子、車牌全換了

即／路口被撞飛搶命197天！彰化小姊姊不治　

墾丁沙灘整治陽傘！業者：恐難救落水客

柯文哲聲押庭　法官有「特殊裁示」

激戰D杯小隻馬！人夫買春26人　妻怒訴離

柯文哲重開聲押庭　邵琇珮辯護律師預言：必押

即／柯文哲羈押庭開完了！北院將宣示裁定結果

海軍士官長軍人節住處墜樓亡　留下2小孩

柯文哲第二次羈押庭　他預言結局「改交保」

74歲肇事男無照奪命　僅探視一次喊：沒錢只能去關

全台1天被詐騙5.6億元！7月被騙走110億元

柯文哲第2次羈押庭　北院確定開庭時間

這2人若有動作　律師：柯文哲收押機率90%以上

更多熱門

相關新聞

法官石幫詐團洗錢遭訴　司法院：絕不護短

法官石幫詐團洗錢遭訴　司法院：絕不護短

橋頭地院法官石育恩，捲入同學、律師鄭鴻威詐騙集團案件，5日遭台北地檢署依照「洗錢罪」嫌提起公訴。對此司法院發布聲明強調，已經將石育恩停職並送法官評鑑，未來將依法究責，決不護短。

東森總裁王令麟捐助電腦助更生

東森總裁王令麟捐助電腦助更生

彭振聲抗告沒簽名　高院將另外裁定

彭振聲抗告沒簽名　高院將另外裁定

柯文哲無保請回遭撤銷！　高院發回更裁

柯文哲無保請回遭撤銷！　高院發回更裁

林蔚山掏空大同案　更二審判賠尚志投資13億

林蔚山掏空大同案　更二審判賠尚志投資13億

關鍵字：

法律人權辜仲諒限制出境紅火案結構債更審最高法院

讀者迴響

熱門新聞

彰化10歲女童遺體返家...曾託夢弟弟「我快回家了」

賈永婕憑什麼能當101董座？網紅揭「超狂背景」服了

面試空服員若說出「5字」　張國煒：直接刷掉

摩羯將變強颱「挑戰今年風王」　下最大地區曝

愷樂開戰前閨蜜！「退追小甜甜謝忻」還留著羅志祥

新竹「恐怖計程車」復出！　車子、車牌全換了

即／路口被撞飛搶命197天！彰化小姊姊不治　

4張「1000萬發票」今到期！　買7-11中大獎

小行星墜地　鹿林天文台拍下發光瞬間

高材生姊妹發明「停車格輔助系統」獲國家專利　

二伯深夜崩潰：晴天霹靂！400坪倉庫「房東突收回」

丈夫外遇「5偷情片」遭錄　她看畫面崩潰：是我媽

小甜甜遭影射賣友求榮刪文了！　「撇閨蜜情變」喊話愷樂

墾丁沙灘整治陽傘！業者：恐難救落水客

汪建民肺腺癌4期「電療65次」

更多

最夯影音

更多

週刊爆「天后闆妹老公包養嫩妹」　逼墮胎對話曝光：不可能生！

孫其君醜聞纏身淡出演藝圈　「轉戰英文家教」4年賺8萬

男喜獲玩具「合體飛車」　兩車前後合體→獨角獸

雲林飼料廠吊車吊臂斷裂　4工人6m高墜落...至少3死

妹妹畫技比大人還鬼　超強臨摹直接驚艷媽

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

上班族必備 保健聖品

上班族必備 保健聖品

「文里補習班」開課啦！讓大家了解每種保健品的功能，24小時隨時補充營養、增添活力

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面