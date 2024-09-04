快訊／北檢抗告成功！柯文哲無保請回遭撤銷　高院發回更裁

▲柯文哲無保請回的裁定遭撤銷，台北地院將重新開庭審理是否羈押。（圖／記者湯興漢攝）

記者吳銘峯／台北報導

前台北市長、民眾黨主席柯文哲，因為涉及京華城弊案，遭台北地檢署向法院聲請羈押禁見，但台北地方法院審理後，卻認為檢方指控柯文哲的「犯罪嫌疑不足」，裁定當庭無保請回。檢方提出抗告後，高等法院認為北院仍有必要調查相關事證，今天(4日)撤銷原裁定，發回台北地院重新裁定。

京華城容積率弊案爆發後，已經有包含前台北市副市長彭振聲、市議員應曉薇、威京集團董事長沈慶京、應曉薇助理吳順民等4人遭到聲請羈押禁見獲准。檢方認為弊案應與柯文哲有關，也發動偵查行動，並以柯文哲涉犯《貪污治罪條例》「違背職務收賄」、「圖利」等重罪、犯罪嫌疑重大，還有勾串共犯、證人之虞，向法院聲請羈押禁見。

但台北地院最後諭知柯文哲無保請回，理由是因為檢方指控的重罪，並非「犯罪嫌疑重大」。據了解，針對京華城案柯文哲主張，案件均由都市計畫委員會決議做成，他並非專業人員，所以基於信賴專業的原則，他並未問決議過程。最後台北地院也採信他的說詞，讓柯文哲無保請回。

柯文哲的說法，在北院羈押彭振聲的理由中可以得到印證。彭振聲當時為都委會主席及京華城專案管理人，無法推說自己不專業、不懂都市計畫，因此檢方以此向法院聲請羈押彭振聲，法院裁准。

而對於柯文哲無保請回，檢方隨即聲明抗告，並於3日傍晚備妥卷證，緊急送交北院轉高等法院審理。高院審理後，認為北院讓柯文哲無保請回的裁定，針對部分理由調查不足，因此撤銷原裁定，發回北院重新裁定。