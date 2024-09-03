　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

大同前董座林蔚山掏空公司　高院更二審判賠尚志投資13億

▲▼前大同公司董事長林蔚山。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

▲前大同公司董事長林蔚山遭判刑定讞已經入監，如今高院再判決他須賠償大同子公司13億元。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者吳銘峯／台北報導

上市公司大同，前董事長林蔚山因挪用公款，金援私人投資的通達公司，造成大同集團虧損15億6千餘萬元，遭判刑8年定讞，已入監服刑5年餘。投保中心代替投資人求償，高等法院3日的更二審改判林蔚山須賠償尚志投資公司近13億元。可上訴。

大同公司於1918年成立，當時創辦人為林尚志，以工業為主。黃金時期的大同電鍋，成為台灣每家每戶都必備的明星產品。之後由林尚志的兒子林挺生接掌公司，他政商關係良好，曾任臺北市議會前議長、總統府資政，再加上大同公司的關係，讓林挺生被譽為臺灣的「工業之父」。林挺生過世後由長子林蔚山接手，大同公司也在這20多年內發生狀況。

林蔚山在1999年間以個人的資金投資通達電子公司，但通達公司虧損不斷，林蔚山在2006年間，指示大同集團的高層人員對通達公司融資，接著再合併通達公司，造成大同公司及其從屬公司尚志投資公司、尚志資產公司均產生嚴重虧損。檢方認為林蔚山的行為對大同公司造成17億餘元的呆帳，對他提起公訴，林蔚山最後遭判刑8年定讞，已於2019年6月發監執行。

投保中心代替投資人提出損害賠償訴訟，先位請求林蔚山賠償大同公司19億692萬3283元本息；備位請求林蔚山賠償尚志資產開發公司1億8899萬1000元本息，以及賠償給付尚志投資公公司17億1793萬2283元本息。

一二審均判決林蔚山敗訴，必須賠償。高院更一審審理後，更全數判准大同公司請求的19億692萬3283元，還加計自2012年12月起的利息，總計判決林蔚山須賠償大同公司22億餘元。但案件再經最高法院廢棄發回，由高院更二審。

高院更二審3日再做出改判，改判決林蔚山須賠償尚志投資公司12億9262萬5157元；再加計自去年追加備位之訴起算的利息，林蔚山須賠償超過13億餘元。

ET快訊
快訊／北檢補強證據抗告！　傳先就訊沈慶京、應曉薇
快訊／柯文哲無保請回　檢方抗告了！
台中10歲童虐狗！家長簽放棄飼養　開放領養
JK羅琳又開砲！　怒轟帕運首位「跨性別選手」：作弊好榜樣
銀行緊急通知消息曝光　申貸寒冬「喝咖啡也沒用」
昨夜擁抱成永別...小六獨生女校園墜樓亡　父母慟：怎麼就沒了
快訊／電扇弒父大逆轉！　新北父「持利器殺子」雙亡
愷樂宣布懷孕後首發聲！　7字吐露真實心情

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

死因曝光！新北父「刀捅胸口」再自刺頸　兒砸電扇反擊倒血泊亡

快訊／下班注意！國3北樹林交流道4車連環撞　占內線回堵5K

大學偷嚐禁果懷孕！她墮胎懷疑「嬰靈纏身」　19年後怒告舊愛性侵

柯文哲無保請回　北檢補強證據抗告！據傳先就訊沈慶京、應曉薇

不要命！彰化休旅車「跨越雙黃線」硬闖平交道　最高罰9萬+吊照

快訊／京華城案「柯文哲獲無保請回」！　檢方抗告書送到法院了

AI美女誘62痴情男陷情網！調酒師被騙187萬　警拘16名詐團成員

台中10歲童虐狗！家長簽署放棄飼養　動保處將開放領養

陸知名AI廠「竹間智能」在台非法經營遭搜索　負責人15萬交保

快訊／國1北上302.7K麻豆段「大貨車爆胎側翻」　騎上中央分隔島

黑熊母子蹦跳穿梭玉山　小熊半路轉頭萌看鏡頭

柯文哲批檢方編故事「備受壓迫、凌虐」

陸男臥推被壓喊「大哥救我」　前台妹子聞聲飛奔：我來啦

愷樂消失螢光幕4年半　41歲生日前曬「寶寶超音波照」：Hello

《足球尤物》亞曼達拜恩斯近照曝光　「超粗眉毛+厚唇」嚇壞網友：她以前很美

風田再槓林襄：男友是棒球選手？　反被張立東提「舒子晨」XD

李珠珢遭吉祥物「抓頭猛甩25下」！　挨轟霸凌...韓YTR發聲：是應援文化

快訊／柯文哲無保請回！陳佩琪、黃珊珊相擁　小草振臂歡呼

重機網紅車禍過世

追問爆衝突！吳怡萱開嗆記者　黃國昌參戰「要這樣搞沒關係」

死因曝光！新北父「刀捅胸口」再自刺頸　兒砸電扇反擊倒血泊亡

快訊／下班注意！國3北樹林交流道4車連環撞　占內線回堵5K

大學偷嚐禁果懷孕！她墮胎懷疑「嬰靈纏身」　19年後怒告舊愛性侵

柯文哲無保請回　北檢補強證據抗告！據傳先就訊沈慶京、應曉薇

不要命！彰化休旅車「跨越雙黃線」硬闖平交道　最高罰9萬+吊照

快訊／京華城案「柯文哲獲無保請回」！　檢方抗告書送到法院了

AI美女誘62痴情男陷情網！調酒師被騙187萬　警拘16名詐團成員

台中10歲童虐狗！家長簽署放棄飼養　動保處將開放領養

陸知名AI廠「竹間智能」在台非法經營遭搜索　負責人15萬交保

快訊／國1北上302.7K麻豆段「大貨車爆胎側翻」　騎上中央分隔島

帶寵物旅行必看！　獸醫教你預防中暑、暈車、腸胃不適

9／28台中F1賽車展演！交通懶人包1次看　捷運「這２站」最方便

體育大亨老爸身價破2400億台幣　世界第6美網女將「有點困擾」

死因曝光！新北父「刀捅胸口」再自刺頸　兒砸電扇反擊倒血泊亡

囚犯屍體堆滿地！剛果「大規模越獄」釀奪命踩踏　129死59傷

快訊／下班注意！國3北樹林交流道4車連環撞　占內線回堵5K

減少路殺「國道化身動物庇護所」　高公局設生態展示館

大學偷嚐禁果懷孕！她墮胎懷疑「嬰靈纏身」　19年後怒告舊愛性侵

被爆將參加陳喬恩婚禮！夏于喬：我看新聞才知道　曾國城「也沒受邀」

柯文哲無保請回　北檢補強證據抗告！據傳先就訊沈慶京、應曉薇

社會熱門新聞

即／開學第二天！新北小6女童「學校5樓墜落亡」

中秋烤肉醉倒！男感覺下體「熱熱的」驚覺被性侵

「饗A Joy」已婚少東爆性騷正妹員工！　噁心對話曝光

即／父子陳屍臥室「電風扇染血」小兒子裸蹲客廳

即／新北男墜樓　腦漿溢出死亡

吳東亮滲透新光金鐵證曝光　北檢掌控關鍵錄音

快訊／永和男墜樓亡！曾赴北檢搶四叉貓器材挨告

來我家看貓！國三生硬上女友3次下場曝

即／淡水驚傳砍人案！管委會持刀砍承租戶

小六女校園墜樓亡　父母慟：怎麼這樣就沒了？

新北小6女童校內墜樓亡！教育局：表現優異無異常

即／新北社區主委狂砍2房仲　逃亡17小時淡水落網

即／電扇弒父相驗後大逆轉！新北父「持利器殺子」

邵琇珮凌晨請回！限制住居、出境出海

更多熱門

相關新聞

工研院工讀生互毆險瞎眼　判5年半定讞

工研院工讀生互毆險瞎眼　判5年半定讞

工業技術研究院中的陳姓、詹姓工讀生，2人經常口角，最後相約男廁所談判，爆發肢體衝突。陳男對詹男右眼揮擊兩拳，造成他視力嚴重減損，只剩0.02，僅能辨識眼前20公分以内事物。詹男提告，最高法院審理後，將陳男判刑5年6月定讞。

新北狼繼父性侵幼女　重判7年5月定讞

新北狼繼父性侵幼女　重判7年5月定讞

更保花蓮分會寫作座談會

更保花蓮分會寫作座談會

民眾黨大難題！　他問：如果柯文哲被羈押禁見，要不要開除黨籍？

民眾黨大難題！　他問：如果柯文哲被羈押禁見，要不要開除黨籍？

世界先進2億股現增本周送件　每股發行價暫訂100元

世界先進2億股現增本周送件　每股發行價暫訂100元

關鍵字：

法律人權大同投保中心尚志投資董事會林蔚山損害賠償更審高等法院

讀者迴響

熱門新聞

即／開學第二天！新北小6女童「學校5樓墜落亡」

林依晨政大老師嗆「不記得教過成都人」：教師節簡訊別寄了

中秋烤肉醉倒！男感覺下體「熱熱的」驚覺被性侵

「饗A Joy」已婚少東爆性騷正妹員工！　噁心對話曝光

愷樂突PO超音波照「小孩生父是他」

小草墜樓亡！四叉貓突喊：唉…我也是受害者阿

鬼門關！　4生肖一路發到中秋節

即／父子陳屍臥室「電風扇染血」小兒子裸蹲客廳

棒球男神「詹帥」詹智堯被爆秘婚！美女老婆身分曝光

她衝花蓮婚宴「被排1人桌」氣哭　新娘親友出面打臉

即／新北男墜樓　腦漿溢出死亡

吳東亮滲透新光金鐵證曝光　北檢掌控關鍵錄音

寶雅即期品「1元出清」超狂！一堆人沒遇過　員工解答

快訊／永和男墜樓亡！曾赴北檢搶四叉貓器材挨告

來我家看貓！國三生硬上女友3次下場曝

更多

最夯影音

更多

黑熊母子蹦跳穿梭玉山　小熊半路轉頭萌看鏡頭

柯文哲批檢方編故事「備受壓迫、凌虐」

陸男臥推被壓喊「大哥救我」　前台妹子聞聲飛奔：我來啦

愷樂消失螢光幕4年半　41歲生日前曬「寶寶超音波照」：Hello

《足球尤物》亞曼達拜恩斯近照曝光　「超粗眉毛+厚唇」嚇壞網友：她以前很美

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

上班族必備 保健聖品

上班族必備 保健聖品

「文里補習班」開課啦！讓大家了解每種保健品的功能，24小時隨時補充營養、增添活力

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面