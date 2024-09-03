大同前董座林蔚山掏空公司　高院更二審判賠尚志投資13億

▲前大同公司董事長林蔚山遭判刑定讞已經入監，如今高院再判決他須賠償大同子公司13億元。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者吳銘峯／台北報導

上市公司大同，前董事長林蔚山因挪用公款，金援私人投資的通達公司，造成大同集團虧損15億6千餘萬元，遭判刑8年定讞，已入監服刑5年餘。投保中心代替投資人求償，高等法院3日的更二審改判林蔚山須賠償尚志投資公司近13億元。可上訴。

大同公司於1918年成立，當時創辦人為林尚志，以工業為主。黃金時期的大同電鍋，成為台灣每家每戶都必備的明星產品。之後由林尚志的兒子林挺生接掌公司，他政商關係良好，曾任臺北市議會前議長、總統府資政，再加上大同公司的關係，讓林挺生被譽為臺灣的「工業之父」。林挺生過世後由長子林蔚山接手，大同公司也在這20多年內發生狀況。

林蔚山在1999年間以個人的資金投資通達電子公司，但通達公司虧損不斷，林蔚山在2006年間，指示大同集團的高層人員對通達公司融資，接著再合併通達公司，造成大同公司及其從屬公司尚志投資公司、尚志資產公司均產生嚴重虧損。檢方認為林蔚山的行為對大同公司造成17億餘元的呆帳，對他提起公訴，林蔚山最後遭判刑8年定讞，已於2019年6月發監執行。

投保中心代替投資人提出損害賠償訴訟，先位請求林蔚山賠償大同公司19億692萬3283元本息；備位請求林蔚山賠償尚志資產開發公司1億8899萬1000元本息，以及賠償給付尚志投資公公司17億1793萬2283元本息。

一二審均判決林蔚山敗訴，必須賠償。高院更一審審理後，更全數判准大同公司請求的19億692萬3283元，還加計自2012年12月起的利息，總計判決林蔚山須賠償大同公司22億餘元。但案件再經最高法院廢棄發回，由高院更二審。

高院更二審3日再做出改判，改判決林蔚山須賠償尚志投資公司12億9262萬5157元；再加計自去年追加備位之訴起算的利息，林蔚山須賠償超過13億餘元。