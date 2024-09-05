轟民眾黨用仇恨撕裂台灣！　許淑華籲尊重司法：別用民粹內耗社會

▲柯文哲京華城弊案檢方抗告成功，5日再度召開羈押庭。（圖／記者湯興漢攝）

記者郭運興／台北報導

高院昨撤銷北院柯文哲無保請回的原裁定，北院於今（5日）下午重開羈押庭，小草也再度號召上街頭聲援。對此，民進黨台北市議員許淑華4日表示，柯文哲陷入弊案疑雲後，面對爭議，總用一句「不知道」，將所有公務員尊嚴跟專業踩在腳底下，同時，民眾黨多次煽動支持者情緒，撕裂台灣社會，她呼籲民眾，一個人政治生命必定有終結的時候，但台灣未來路還很長，別被民粹言論帶著走，內耗社會能量。

許淑華在臉書表示，這段時間國際政治將處於短暫的真空期，各種不確定因素會浮現，台灣也要因應新局勢變動。而中國內部壓力越大，會越積極對外動作、騷擾台灣，不只是軍事，還包括經濟、文化及資訊戰等層面，這是一貫作法，所以，這正是台灣人民團結一致的時刻。

許淑華表示，將目光轉回台灣，自從柯文哲陷入弊案疑雲後，面對核心爭議，總是用一句「不知道」，將所有公務員的尊嚴跟專業踩在腳底下。

許淑華指出，同時，民眾黨多次煽動支持者情緒，用仇恨的口號在現實與網路上，撕裂台灣社會。發生政治獻金假帳風暴，就揚言要刪除監察院預算，不滿檢調偵查，就說要修改《刑事訴訟法》，根本沒有深思熟慮評估，以法理為綜合考量。

許淑華呼籲，此時此刻，她希望大家可以冷靜下來，尊重司法與檢調的獨立性，用實際證據討論案情。面對這些案子，柯文哲終究要面對他的政治及司法責任，不要眼看自己政治生命玩完了，還想把台灣人的未來也葬送嗎？

最後，許淑華強調，最近各大新聞版面充斥著各種不理性的民粹言論，一個人的政治生命必定會有終結的時候，但台灣未來的路還很長，大家不要被民粹言論帶著走，內耗台灣社會能量。

▼民進黨台北市議員許淑華。（圖／記者陳家豪攝）