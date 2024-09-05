柯文哲重開羈押庭！民眾黨借路權但呼籲別上街　現場小草人數曝

▲台北地方法院下午2時重開羈押庭，民眾黨呼籲支持者認真工作、正常生活，在現場的小草人數不多。（圖／記者湯興漢攝，下同）

記者湯興漢、劉人豪／台北報導

民眾黨主席柯文哲涉入京華城弊案，今（5日）台北地方法院下午2時重開羈押庭，北市動員4個分局警力共計400人，在小南門周遭集結維安，民眾黨也發布3點聲明，呼籲支持者認真工作、正常生活，並申請愛國西路路權，避免發生不必要的危險，而今下午4時左右，在現場的支持者並不多，比在場警方及記者都還少。

北檢偵辦京華城案，聲押前台北市長柯文哲，但台北地院裁定無保請回。檢方不服提出抗告，高院發回更裁，北院今早開庭處理程序事項，決定下午2時召開羈押庭。北市警局昨（4）日接獲情資，民眾黨將動員前往北院周圍、小南門附近陳情派出中正一、大同、北投以及松山等4個分局，調集警力400人，準備在5日上午7時前往北院周圍、小南門集會遊行現場進行安全維護，以展現警方鐵腕執法的決心。

民眾黨緊急應變小組5日上午10時在中央黨部召開「全黨齊心捍衛清白」記者會，發言人李頂立先說明民眾黨3點聲明，第一，民眾黨全黨上下團結齊心要捍衛柯文哲清白；第二，黨公職業務不會停下，認真工作為台灣服務，也呼籲小草們認真工作、正常生活；第三，此次看見政治追殺、假新聞風向及偵查上不當瑕疵，面對這一些賴清德政府的偵查濫權，讓假訊息引導風向，不公不義侵蝕台灣民主法治，民眾黨給予嚴厲譴責。

民眾黨秘書長周榆修回應，有關於申請場地部分，是組織部副主任林昭印用個人身份申請，考量體恤警察辛苦，且作為遵守法律的政黨，基本上用意很簡單，就是要避免發生不必要的危險，所以有做申請。今下午4時許，在北院周圍的支持者三三兩兩，人數比在場警方及記者都還少。