傅崐萁母親告別式肅穆莊嚴　在野黨展現高度團結氛圍

▲國民黨立院黨團總召傅崐萁母親劉滿蘭仙逝，9/4於花蓮舉辦告別式。



政治中心／綜合報導

國民黨立院黨團總召傅崐萁母親劉滿蘭仙逝，9/4於花蓮舉辦告別式，國民黨由黨主席朱立倫及立法院長韓國瑜率領49位立委同志到場致意，展現藍營大團結氣勢。傅崐萁總召特別感謝柯文哲主席排除萬難，有情有義，帶領民眾黨六位立法委員出席致意，彰顯藍白團圓氛圍。告別式現場逾6000多人送別傅老太太，現場莊嚴肅穆，備極哀榮。

傅崐萁表示，會將媽媽對社會關懷、救苦救難、慈悲為懷的精神長傳下去，「媽媽是無盡的港口，永遠讓受傷的孩子能夠停泊」，總是告訴自己遇到困難不要怕，只要勇敢站起來就可以持續向前走，也教育自己要做事就要做好。花蓮是永遠的家，希望大家可以多來走走看看。

國民黨主席朱立倫表示，傅媽媽將四個孩子教養的很成功，都是國家棟樑。傅崐萁擔任縣長及立委時盡心盡力，為地方謀福利。徐榛蔚縣長也幫助花蓮縣很多，福國利民盡心竭力。

韓國瑜致詞表示，傅媽媽篤信佛教，往生之日正好是觀世音菩薩得道之日，畫上圓滿句點。韓國瑜也提到歌曲「客家本色」，內容寫到時代進步、是非善惡充滿人間，奉勸世間客家人修好心田，從傅府一家人身上正能看出這樣的價值。

柯文哲表示，謝謝大家來到傅崐萁媽媽的告別式，希望傅媽媽功德圓滿，過去大家說「百善孝為先」，這是值得稱許的社會文化，除了希望傅崐萁一家人節哀順變，祝福親友身體健康。

藍綠要角齊聚傅老太太告別式，治喪委員會榮譽主任委員包括國民黨主席朱立倫、民眾黨主席柯文哲、國民黨前主席連戰、親民黨主席宋楚瑜、立法院前院長王金平、國民黨前主席洪秀柱等。榮譽副主任委員包括立法院副院長江啟臣、國民黨秘書長黃健庭、前台北市長郝龍斌、前中廣董事長趙少康等。

在朱立倫主席及韓國瑜院長的帶領之下，有49位國民黨立委出席告別式，不克出席的也都在之前拈香致意，包含高金素梅、陳超明、王育敏、李彥秀、賴士葆。民進黨立院黨團總召柯建銘因健康因素不便當場，由吳思瑤幹事長等代表出席告別式。

傅崐萁感謝中央各部會、五院及總統府皆有代表前來出席告別式，包括總統府副秘書長何志偉代表賴清德總統、行政院秘書長龔明鑫代表卓榮泰院長、考試院秘書長劉建忻等人出席，同時也感謝各縣市首長，花蓮縣政府各單位、宮廟以及所有出席、參與、協助的單位。特別感謝台北市林奕華副市長、基隆市謝國樑市長、宜蘭縣林姿妙縣長、台東縣饒慶齡縣長、雲林縣張榮味前縣長及代表盧秀燕市長出席的台中市鄭照新副市長，率領縣市政府同仁前來奠祭。

傅老太太仙逝後 傅崐萁帶領家族成員歷經42天的早課、午課、晚課，超過百場法會以梁皇寶讖、地藏經、彌陀經、父母恩重難報經等誦經祈福，同時基督教、天主教也有詩歌祝福。告別式現場逾6000多人送別傅老太太，現場莊嚴肅穆，各方致詞感人溫馨，傅崐萁無限感激各方前來致意。