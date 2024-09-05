曝柯文哲無保請回後來電「只有1目的」　跳針1句館長傻：答錄機？

▲館長曝光柯文哲致電只為1個目的。（圖／記者袁茵攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

民眾黨主席柯文哲日前陷入京華城案，挺柯網紅「館長」陳之漢數度前往北檢聲援。事後他透露，柯文哲出來後有打電話給他，但一句交陪的話都沒有，就是一直誠懇道謝，「館長，真的謝謝啦！嘿！謝謝啦、謝謝謝謝啦！」讓他不禁打趣，這是什麼答錄機嗎？

YouTube頻道「館長惡名昭彰」5日貼出館長直播精華，其中一段提到，4日下午，柯文哲借助理手機要與他通電話，他一接起來，柯文哲就直呼「館長，真的謝謝啦！嘿！謝謝啦、謝謝謝謝啦！謝謝你那天來，謝謝你啦！謝謝你齁…你…齁…謝謝就對了啦！謝謝謝謝！」

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聽到道謝連環砲後，他當時用台語打氣回覆，「阿北加油！我就不…」結果話還沒講完，柯文哲又要繼續道謝，他只好打斷對方「好…好…好啦！你先去忙啦！」

把電話掛掉後，他直呼，「這個人連跟我講話，講沒三句話就謝謝、謝謝」。本想柯文哲如果可以講個，「館長，那天看到你，真的是好兄弟」、「你真的是不離不棄、換帖兄弟」，跟他搏個暖、讓他感動一下就好了，結果柯文哲只是一直謝，「他人就這樣嘛！謝謝、謝謝，我想說這是答錄機嗎？」謝到館長都不好意思了。

館長還在直播中激動打趣，「感情在哪裡？再多一點！為什麼不講？講出來！」「沒有，我沒有聽到那些有的沒的，就是那些搏暖的，沒有！」相當肯定柯文哲就是個很真的人，「那種嘴要怎麼跟人家討錢？『啊…啊不然你給我3億』」，根本沒辦法想像柯文哲是怎麼跟別人要錢的。