烏克蘭駐日大使「參拜靖國神社」還稱烈士　陸網炸鍋：拜鬼噁心

▲該篇貼文目前已被刪除。（圖／翻攝自X）

記者廖翊慈／綜合報導

烏克蘭駐日本大使館3日在X平台發文表示，烏克蘭駐日大使克爾松斯基（Sergiy Korsunsky）參拜靖國神社。而9月3日剛好是中國抗日戰勝利的79週年，相關消息讓大陸網友怒批，「拜鬼是在噁心誰啊！」

綜合陸媒報導，烏克蘭駐日使館的官方X帳號3日上傳3張克爾松斯基參拜靖國神社的照片，並寫下「悼念為國捐軀的烈士」。烏國駐日使館目前已刪除該篇貼文，但截圖已在陸網瘋傳。

▲▼克爾松斯基參拜靖國神社。（圖／翻攝自X）

陸媒強調，9月3日是「中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利79週年紀念日」，直言烏克蘭「悼念為國捐軀的烈士」是「妄稱」，「中國外交部已多次強調，靖國神社是日本軍國主義，發動對外侵略戰爭的精神工具和象徵，供奉有二戰甲級戰犯。」

相關話題「烏克蘭駐日大使拜鬼」衝上熱搜，引起大陸網友們的強烈抨擊，「噁心誰不言自明，這下真徹底支持俄羅斯了」、「一個號稱『被侵略』的國家，去祭拜曾經的侵略者，牛逼啊」、「什麼鬼烈士，死都是自己作的」、「特意選在9月3日，這用意是赤裸裸的，噁心透了」、「我們軍事支持俄羅斯，看來非常有必要了」、「這已經是中華民族的死敵了」。

據悉，中國外交部、官媒尚未對此事進行回應。烏克蘭駐華大使館的官方微博已被大陸網友的惡評灌爆。