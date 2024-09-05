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曾罹肺腺癌！75歲林百里靠「1招抗癌」19年沒復發　

▲廣達董事長林百里出席行政院生技產業策略諮詢委員會議。（圖／記者楊絡懸攝）

▲「台灣首富」廣達電子董事長林百里。（圖／記者楊絡懸攝）

文／翁申霖／今周刊

現年75歲的台灣首富、廣達(2382)董事長林百里，曾在2005年被診斷出罹患肺腺癌，透過積極治療及注重養生，林百里這19年來未見癌細胞復發，顯見抗癌相當成功，他究竟是怎麼辦到的？

1949年於上海出生的林百里，在1歲左右就舉家遷至香港調景嶺，是早年香港出了名的貧民區，2005年被診斷出罹患肺腺癌，根據《健康2.0》指出，確診肺腺癌的林百里遂將腫瘤切除，為他診治的醫生向林百里建議，「要吃當季本地產的蔬菜，少吃進口、人工調整產季的。」

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不久後，林百里未徹底實踐醫師所言，一口氣買下2萬坪農地，種植有機蔬菜，打造成養生祕密花園，飲食更是以清淡、全素為主。他過去曾表示，心情非常重要，「心開了，氣就會開，內分泌也會變正常，身體自然也會健康。」

《健康2.0》報導，台北市郵政醫院營養師黃淑惠表示，林百里的養生祕訣正是「回歸天然飲食」，無論選擇什麼食物，都是原型天然的，且林百里也將飲食改成絕大部分都是植物性的飲食，黃淑惠說，「每天飲食當中，3/4最好是植物性、1/4是動物性，而林百里的飲食模式，甚至更走向有機飲食。」

台灣癌症基金會也說明，癌症患者結束治療之後，便進入恢復期，康復期進食是以漸進的方式回到一般飲食型態，與一般人促進健康的生活型態並無差異，包括要均衡飲食、適當運動、維持理想體重以及避免菸害。

均衡攝取多樣的食物種類：蔬菜、水果、全穀類、乳製品、豆蛋魚及其他肉類。全穀食物需佔全天主食需求量的1/3。

肺腺癌成因成謎

肺癌權威：每個人都是危險群

進一步探討肺癌發生原因，過往大家認為暴露在抽菸、二手菸、煮菜油煙、空污等環境下的人，是罹癌的高危險群，但根據台灣一項肺腺癌的研究，家族遺傳才是最重要的因素。由於肺腺癌成因並不明確，最好的解決方法便是定期進行「低劑量胸部電腦斷層檢查（LDCT）」。

LDCT是目前唯一具國際實證，可以早期發現肺癌的篩檢工具。今年5月國健署推出肺癌早期偵測計畫，提供「具肺癌家族史、具重度吸菸史」兩類民眾每2年1次胸部低劑量電腦斷層攝影免費檢查。

肺癌權威、臺大醫院外科部主任陳晉興表示，「在臨床上，不抽菸也沒有家族病史的病患高達6成。」他強調，除了這兩類高危險群外，其他人並不是沒有危險，每個人都要做LDCT，「『普篩』很重要，只要花個4至6千元去做就安心了。」

而陳晉興也在《數字台灣》節目中提醒，若真的去做低劑量斷層檢查，可能有一半的人有結節，因此就算看到有結節也不用太驚慌，「事實上，出現結節後被判定真是癌症的很少，大概僅1%~2%，大部分是發炎或以前曾經發炎過留下來的結疤。」

陳晉興依據國健署的指引教導大家應該如何解讀檢查結果：「結節是0.6公分以下的，基本上就把它當正常；如果是0.8公分以上，根據國際一般的建議，可能要進一步看胸腔內科或外科評估，甚至要切片或做手術。至於在0.6公分到0.8公分之間的結節，算有異常但也不用馬上處理。」

早期發現，除了對生命的威脅較低，對健保的負擔來說也較輕。陳晉興以過往因肺腺癌而逝的前法務部長陳定南為例，說明當時肺腺癌還沒有藥物可以治療，但現在新的治療法與藥物不斷推陳出新，對病患來說是福音，但同時也成為健保的負擔。

相反地，若能早期診斷肺癌，透過手術治療、局部治療，只需要定期追蹤，可能花不到1萬元；但如果是診斷出第4期，需要標靶、免疫、化學治療，1年可能1個人就要花健保破100萬元，活越久花費越多。

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