人妻不倫變調！小王狂傳「摩鐵激戰片」給她父母、老公報復

▲人妻與小王情感生變，竟遭小王散布不雅影片報復。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者黃宥寧／台北報導

北部徐姓人夫與已婚人妻小惠（化名）發生婚外情，暗自將2人到各家摩鐵激戰畫面偷錄下來，隨著雙方感情出現裂痕，徐男為了報復，竟陸續將不雅影片傳給小惠父母、大嫂及丈夫。小惠知情後，立刻透過通訊軟體回應怒斥「你真的很下流」並隨即報警提告。士林地院依妨害性隱私及不實性影像等罪，判處應執行有期徒刑1年。

判決指出，徐男與小惠不顧雙方已婚身份，維持1年多婚外情，交往期間感情十分濃烈，到各家摩鐵留下愛的足跡，小惠連在家中洗澡時，還會開視訊與徐男共享親密時光。然而，2人感情生變走向失控，徐男開始展現報復心態，將偷拍的性愛影片以通訊軟體WhatsApp傳送給小惠，威脅要將其對外公開。

小惠不甘示弱回「你真的很下流」、「我會諮詢律師」及「我也不可能讓你拍這樣的影片」，隨後徐男也將影片陸續傳送給小惠父母、大嫂甚至以信件方式寄到小惠老公公司，試圖對小惠造成心理打擊，親友陸續收到後，趕緊告訴小惠，讓小惠憤怒不已，報警提告。

衝動的徐男挨告後坦承犯行，法官審酌他未徵得告訴人同意，無故散布竊錄性影像，供特定多數人觀覽，侵害告訴人隱私、名譽，雖有意調解，但告訴人無意願而未調解成立，依5次竊錄非公開活動及身體隱私部位罪，各處有期徒刑2月至6月，應執行有期徒刑1年，可易科罰金；至於未經他人同意，無故重製及散布攝錄性影像罪，處有期徒刑8月，不得易科罰金。