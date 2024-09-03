　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

人妻不倫變調！小王狂傳「摩鐵激戰片」給她父母、老公報復

▲▼女人,哭。（圖／取自免費圖庫Pexels）

▲人妻與小王情感生變，竟遭小王散布不雅影片報復。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者黃宥寧／台北報導

北部徐姓人夫與已婚人妻小惠（化名）發生婚外情，暗自將2人到各家摩鐵激戰畫面偷錄下來，隨著雙方感情出現裂痕，徐男為了報復，竟陸續將不雅影片傳給小惠父母、大嫂及丈夫。小惠知情後，立刻透過通訊軟體回應怒斥「你真的很下流」並隨即報警提告。士林地院依妨害性隱私及不實性影像等罪，判處應執行有期徒刑1年。

判決指出，徐男與小惠不顧雙方已婚身份，維持1年多婚外情，交往期間感情十分濃烈，到各家摩鐵留下愛的足跡，小惠連在家中洗澡時，還會開視訊與徐男共享親密時光。然而，2人感情生變走向失控，徐男開始展現報復心態，將偷拍的性愛影片以通訊軟體WhatsApp傳送給小惠，威脅要將其對外公開。

小惠不甘示弱回「你真的很下流」、「我會諮詢律師」及「我也不可能讓你拍這樣的影片」，隨後徐男也將影片陸續傳送給小惠父母、大嫂甚至以信件方式寄到小惠老公公司，試圖對小惠造成心理打擊，親友陸續收到後，趕緊告訴小惠，讓小惠憤怒不已，報警提告。

衝動的徐男挨告後坦承犯行，法官審酌他未徵得告訴人同意，無故散布竊錄性影像，供特定多數人觀覽，侵害告訴人隱私、名譽，雖有意調解，但告訴人無意願而未調解成立，依5次竊錄非公開活動及身體隱私部位罪，各處有期徒刑2月至6月，應執行有期徒刑1年，可易科罰金；至於未經他人同意，無故重製及散布攝錄性影像罪，處有期徒刑8月，不得易科罰金。

ET快訊
快訊／北檢補強證據抗告！　傳先就訊沈慶京、應曉薇
快訊／柯文哲無保請回　檢方抗告了！
台中10歲童虐狗！家長簽放棄飼養　開放領養
JK羅琳又開砲！　怒轟帕運首位「跨性別選手」：作弊好榜樣
銀行緊急通知消息曝光　申貸寒冬「喝咖啡也沒用」
昨夜擁抱成永別...小六獨生女校園墜樓亡　父母慟：怎麼就沒了
快訊／電扇弒父大逆轉！　新北父「持利器殺子」雙亡
愷樂宣布懷孕後首發聲！　7字吐露真實心情

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／下班注意！國3北樹林交流道4車連環撞　占內線回堵5K

大學偷嚐禁果懷孕！她墮胎懷疑「嬰靈纏身」　19年後怒告舊愛性侵

柯文哲無保請回　北檢補強證據抗告！據傳先就訊沈慶京、應曉薇

不要命！彰化休旅車「跨越雙黃線」硬闖平交道　最高罰9萬+吊照

快訊／京華城案「柯文哲獲無保請回」！　檢方抗告書送到法院了

AI美女誘62痴情男陷情網！調酒師被騙187萬　警拘16名詐團成員

台中10歲童虐狗！家長簽署放棄飼養　動保處將開放領養

陸知名AI廠「竹間智能」在台非法經營遭搜索　負責人15萬交保

快訊／國1北上302.7K麻豆段「大貨車爆胎側翻」　騎上中央分隔島

雞排妹御用律師慘了！勾結仙人跳集團坑40名流嫖客　重判6年

黑熊母子蹦跳穿梭玉山　小熊半路轉頭萌看鏡頭

柯文哲批檢方編故事「備受壓迫、凌虐」

陸男臥推被壓喊「大哥救我」　前台妹子聞聲飛奔：我來啦

愷樂消失螢光幕4年半　41歲生日前曬「寶寶超音波照」：Hello

《足球尤物》亞曼達拜恩斯近照曝光　「超粗眉毛+厚唇」嚇壞網友：她以前很美

風田再槓林襄：男友是棒球選手？　反被張立東提「舒子晨」XD

李珠珢遭吉祥物「抓頭猛甩25下」！　挨轟霸凌...韓YTR發聲：是應援文化

快訊／柯文哲無保請回！陳佩琪、黃珊珊相擁　小草振臂歡呼

重機網紅車禍過世

追問爆衝突！吳怡萱開嗆記者　黃國昌參戰「要這樣搞沒關係」

快訊／下班注意！國3北樹林交流道4車連環撞　占內線回堵5K

大學偷嚐禁果懷孕！她墮胎懷疑「嬰靈纏身」　19年後怒告舊愛性侵

柯文哲無保請回　北檢補強證據抗告！據傳先就訊沈慶京、應曉薇

不要命！彰化休旅車「跨越雙黃線」硬闖平交道　最高罰9萬+吊照

快訊／京華城案「柯文哲獲無保請回」！　檢方抗告書送到法院了

AI美女誘62痴情男陷情網！調酒師被騙187萬　警拘16名詐團成員

台中10歲童虐狗！家長簽署放棄飼養　動保處將開放領養

陸知名AI廠「竹間智能」在台非法經營遭搜索　負責人15萬交保

快訊／國1北上302.7K麻豆段「大貨車爆胎側翻」　騎上中央分隔島

雞排妹御用律師慘了！勾結仙人跳集團坑40名流嫖客　重判6年

快訊／下班注意！國3北樹林交流道4車連環撞　占內線回堵5K

減少路殺「國道化身動物庇護所」　高公局設生態展示館

大學偷嚐禁果懷孕！她墮胎懷疑「嬰靈纏身」　19年後怒告舊愛性侵

被爆將參加陳喬恩婚禮！夏于喬：我看新聞才知道　曾國城「也沒受邀」

柯文哲無保請回　北檢補強證據抗告！據傳先就訊沈慶京、應曉薇

Sandra婚禮倒數5天「來不及變瘦」！　鼻酸喊：一定哭爆＋喝爆

英女遊巴黎被性侵！深夜被帶去酒吧　遭下藥後在陌生房間醒來

墾丁問題不在陽傘？「韓國沙灘插滿滿」他PO殘酷對比照：被罵剛好

于子育含淚中途請辭　被爆「與梁赫群牽手上廁所」

【廣編】2024伴手禮盒推薦「伊莎貝爾30周年」　法式甜點與中秋經典月餅的雙重饗宴

社會熱門新聞

即／開學第二天！新北小6女童「學校5樓墜落亡」

中秋烤肉醉倒！男感覺下體「熱熱的」驚覺被性侵

「饗A Joy」已婚少東爆性騷正妹員工！　噁心對話曝光

即／父子陳屍臥室「電風扇染血」小兒子裸蹲客廳

即／新北男墜樓　腦漿溢出死亡

吳東亮滲透新光金鐵證曝光　北檢掌控關鍵錄音

來我家看貓！國三生硬上女友3次下場曝

快訊／永和男墜樓亡！曾赴北檢搶四叉貓器材挨告

即／淡水驚傳砍人案！管委會持刀砍承租戶

新北小6女童校內墜樓亡！教育局：表現優異無異常

即／新北社區主委狂砍2房仲　逃亡17小時淡水落網

即／電扇弒父相驗後大逆轉！新北父「持利器殺子」

邵琇珮凌晨請回！限制住居、出境出海

快訊／國1事故！　成立緊急應變小組

更多熱門

相關新聞

水電工在客戶家裝針孔　偷拍16女10年

水電工在客戶家裝針孔　偷拍16女10年

英國一名水電工被控在客戶家中裝設針孔攝影機，偷拍女子上廁所、更衣、性行為等私密畫面長達10年，直到一名受害女子在床下發現偷拍裝置向警方報案，才讓他多年的惡行被曝光。

人妻外遇「幫我解熱」　小王要賠30萬

人妻外遇「幫我解熱」　小王要賠30萬

私訊正宮偷情照！囂張小三爽喊「一夜三次郎」

私訊正宮偷情照！囂張小三爽喊「一夜三次郎」

夫控妻摩鐵激戰小王100次　結局曝光

夫控妻摩鐵激戰小王100次　結局曝光

男友爸竟是狼　少女遭誘上計程車蹂躪

男友爸竟是狼　少女遭誘上計程車蹂躪

關鍵字：

偷拍婚外情外遇性愛影片

讀者迴響

熱門新聞

即／開學第二天！新北小6女童「學校5樓墜落亡」

林依晨政大老師嗆「不記得教過成都人」：教師節簡訊別寄了

中秋烤肉醉倒！男感覺下體「熱熱的」驚覺被性侵

「饗A Joy」已婚少東爆性騷正妹員工！　噁心對話曝光

愷樂突PO超音波照「小孩生父是他」

即／父子陳屍臥室「電風扇染血」小兒子裸蹲客廳

鬼門關！　4生肖一路發到中秋節

棒球男神「詹帥」詹智堯被爆秘婚！美女老婆身分曝光

她衝花蓮婚宴「被排1人桌」氣哭　新娘親友出面打臉

即／新北男墜樓　腦漿溢出死亡

小草墜樓亡！四叉貓突喊：唉…我也是受害者阿

吳東亮滲透新光金鐵證曝光　北檢掌控關鍵錄音

寶雅即期品「1元出清」超狂！一堆人沒遇過　員工解答

來我家看貓！國三生硬上女友3次下場曝

18歲繼女手拿電子菸　吳東諺刪照道歉了

更多

最夯影音

更多

黑熊母子蹦跳穿梭玉山　小熊半路轉頭萌看鏡頭

柯文哲批檢方編故事「備受壓迫、凌虐」

陸男臥推被壓喊「大哥救我」　前台妹子聞聲飛奔：我來啦

愷樂消失螢光幕4年半　41歲生日前曬「寶寶超音波照」：Hello

《足球尤物》亞曼達拜恩斯近照曝光　「超粗眉毛+厚唇」嚇壞網友：她以前很美

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

上班族必備 保健聖品

上班族必備 保健聖品

「文里補習班」開課啦！讓大家了解每種保健品的功能，24小時隨時補充營養、增添活力

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面