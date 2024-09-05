涉幫詐團「通靈律師」洗錢340萬　橋頭地院法官石育恩遭起訴

▲橋頭地院法官石育恩因詐團通靈律師案遭停職。（資料照／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

已停職的橋頭地院法官石育恩，涉嫌明知擔任律師的同學鄭鴻威在詐騙集團擔任軍師，組成多個「通靈律師」群組查探並洩漏檢警偵辦秘密，卻仍幫忙代送10萬元律師費，另把330萬元藏在法院辦公室，甚至與鄭鴻威共同投資房地產，並出名申辦公務人員優惠貸款。台北地檢署5月依洗錢等罪起訴石、鄭等3人。

鄭鴻威涉嫌自2023年起，以每月300萬元代價擔任連柏瑋詐騙集團的軍師，除了幫忙事前防範詐團車手遭查緝，有車手被逮捕時，再自行或安排其他律師陪同偵訊，趁機取得車手供詞、檢警偵辦進度，以利詐團上游控管遭追查風險，而協助洩漏偵查秘密的律師，每案可收3萬5千元或4萬元。

▲律師鄭鴻威(上)涉嫌擔任詐團軍師，還找大學同窗法官幫忙分送律師費洗錢。（資料照／記者劉昌松攝）

檢調偵辦發現，天行健法律事務所主持律師鄭鴻威為了派案方便，成立了不同的LINE群組，暗語包括「明天要幫我通靈嗎？」另外再透過在橋頭地院擔任法官的政大同學石育恩，協助分送律師報酬費，2023年5月間，石育恩疑似為了避免轉帳留下紀錄，親自從高雄帶了10萬元到台北，交給協助洩密的律師黃耕鴻，黃耕鴻再把錢分成3份，將其中6萬元分給楊雅涵、李明潔2名女律師。

北檢起訴指控，石育恩明明知道鄭鴻威等人在幫詐團做軍師，報酬來源可能是不法贓款，卻仍邀鄭鴻威一起投資高雄「太普美術海」建案，由鄭鴻威則負責頭期款，石育恩出名申辦公務員優惠貸款後，石育恩在2023年底先收到80萬元，2024年1月29日再透過律師楊雅涵收到250萬元，直接藏在橋頭地院辦公室內保管。

▲鄭鴻威的律師學弟楊濟宇(圖)涉嫌洩漏偵查中秘密，協助詐團隱匿犯行遭起訴。（資料照／記者劉昌松攝）

沒想到，此時台北檢調單位已經掌握鄭鴻威涉嫌參與詐欺案情，在2月初展開大舉搜索約談，石育恩透過管道得知消息後，才趕緊把辦公室內的現金帶到台南交還鄭鴻威的親友，並立即寫了職務報告想自清，仍被檢察官查出石育恩涉嫌幫忙鄭鴻威洗錢，另外鄭鴻威雇用的律師學弟楊濟宇，則涉嫌洩漏偵查秘密給詐團。

台北地檢署檢察官王文成5日將石育恩、鄭鴻威、楊濟宇3人分依洗錢、洩密等罪起訴，並請求法院併入先前的通靈律師詐團案一併審理。其中，石育恩在5月間遭檢調約談後，已經被法院命令停職，並送法官評鑑委員會。另外桃園地檢署檢察官吳亞芝就曾鼓勵律師男友朱一品，「這個是打進去他們那個詐騙圈子的好機會」，要朱一品多注意群組訊息接案，桃檢也已分案調查吳亞芝。