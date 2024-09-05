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「手尾錢」10大禁忌曝！命理師警告「1用法」：恐中斷福氣

手尾錢是往生者留下的物品或金錢，有重要的寓意。（示意圖／翻攝自photoAC）

▲命理師特別提醒，手尾錢不宜分次存入銀行，以免福氣中斷，也不宜存ATM，福氣容易與人分。（示意圖／翻攝自photoAC）

圖文／CTWANT

前台北市長、民眾黨主席柯文哲涉京華城一案，日前檢廉大動作調查金流和約詢相關證人，意外曝光陳佩琪用ATM存「手尾錢」，姑且不論其金流來源，「手尾錢」著實引起民眾好奇。事實上，傳統民俗相信，手尾錢承載往生者最後的祝福，具有深厚的寓意，其中也不乏許多禁忌，若使用方法錯誤，可能會把福氣給花掉。

俗語有云「放手尾錢，富貴萬年」，塔羅牌專家小孟老師指出，手尾錢是往生者在生前留下的物品或金錢，往生者在告別式中，主持典禮的人會發給家屬，大多手尾錢會給雙數，或吉祥數字，如200，600，800，6000，8000，中南部有些也會在告別典禮後發給子孫，也有些是還沒走就先給。

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而使用手尾錢，也有10點注意事項：

1.可以捐給慈善單位，幫往生者做福報。

2.可以拿去存，建議一次存，存銀行比較好，不要分次存，以免福氣中斷，也不宜存ATM，福氣容易與人分。

3.放衣櫃藏起來，可以將福氣藏起來，能生暗財。

4.可以一直放包包，尤其錢包更好，代表往生者加持讓你發發發。

5.可以放在祖先桌子抽屜，讓祖先庇佑後代把陰德給你。

6.可以放在床底，最後放在腳底的腳邊下更好，代表往生者能幫你找出路，讓你鵬程萬里。

7.若是做創意資訊金融設計的人，可以將手尾錢放在枕頭下，能更有創意與想法。

8.往生者給手尾錢現鈔不宜過量，若在世者福氣不夠，也無法承受。若有過量現鈔超過百萬建議先跟國稅局申報，再換成黃金，或者買保險箱存在財位，一次存在銀行註明手尾錢，會對財氣較好，也可將大量手尾錢一次去買房也行，不宜分次花。

9.能當作往生者與在世者的連結，因此若有苦難金錢問題，也可以握著手尾錢向往生者許願，說不定往生者會來幫忙。

10.拿到可以準備紅布、紅包，將手尾錢包起來，也可以準備紅線將錢綑起來，再放到要放的位置。

◎民俗說法，僅供參考。

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