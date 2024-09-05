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全台1天被詐騙5.6億元！前5大手法曝光　7月財損110億元

▲▼全台1天被詐騙5.6億元！前5大手法曝光　7月財損110億元。（圖／翻攝警政署165全民防騙網）

▲全台於9月3日，短短1天就被詐騙5.6億。（圖／翻攝警政署165全民防騙網）

記者鄒鎮宇／綜合報導

內政部為強化民眾防詐意識、感受政府打詐成果，在官網與警政署165全民防騙網定期發布「打詐儀錶板」。有網友發現，最新的數據顯示，光是9月3日一天，全台就被詐騙5.6億元。

根據「打詐儀錶板」於4日早上10時的最新更新，全台3日受理詐騙案數為630件，財損為5億6035萬元。其中詐騙手法前5名為假投資詐騙、網路購物詐騙、假買家騙賣家、假交友的投資詐騙、騙取金融帳戶等。

▲▼全台1天被詐騙5.6億元！前5大手法曝光　7月財損110億元。（圖／翻攝警政署165全民防騙網）

▲▼全台幾乎每天都有人被詐騙。（圖／翻攝警政署165全民防騙網）

▲▼全台1天被詐騙5.6億元！前5大手法曝光　7月財損110億元。（圖／翻攝警政署165全民防騙網）

9月3日詐騙受理數及財損數，前5名為台北市65件、1.6億元，其次為新北市109件、1.1億元，高雄市83件、5255萬元，台中市86件、3909萬元、新竹縣17件、3013萬元。

資料顯示，今年7月全台遭詐騙110億1172萬元，比6月102億9833元多7億1339萬元；7月的總受理詐騙數量為1萬9443件，比6月多出506件。

▲▼全台1天被詐騙5.6億元！前5大手法曝光　7月財損110億元。（圖／翻攝警政署165全民防騙網）

▲▼警方查獲詐團、不法所得的數據上升。（圖／翻攝警政署165全民防騙網）

▲▼全台1天被詐騙5.6億元！前5大手法曝光　7月財損110億元。（圖／翻攝警政署165全民防騙網）

打詐成效部分，警方7月查獲131件共1123人，比6月多出11件、161人；查獲不法所得14億5680萬元，比6月多9億4287萬元，同時也阻攔12億7917萬元被詐騙。此外，查獲最多詐騙集團的縣市為台北市、查獲最多不法所得的縣市為新北市。

數據曝光後引起網友討論，「不愧是國家地下經濟來源，一天5億」、「台灣人真有錢」、「這是有紀錄的，很多被騙不敢講出來的」、「墨西哥之於毒品如同台灣之於詐騙」、「有在分析還不錯啊，只是要如何防範嚇阻」、「一天就有5億的產值，真是經濟奇蹟啊」。

▲▼全台1天被詐騙5.6億元！前5大手法曝光　7月財損110億元。（圖／翻攝警政署165全民防騙網）

▲▼全台1天被詐騙5.6億元！前5大手法曝光　7月財損110億元。（圖／翻攝警政署165全民防騙網）

▲▼全台1天被詐騙5.6億元！前5大手法曝光　7月財損110億元。（圖／翻攝警政署165全民防騙網）

▲▼全台1天被詐騙5.6億元！前5大手法曝光　7月財損110億元。（圖／翻攝警政署165全民防騙網）

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▲▼全台1天被詐騙5.6億元！前5大手法曝光　7月財損110億元。（圖／翻攝警政署165全民防騙網）

▲▼全台1天被詐騙5.6億元！前5大手法曝光　7月財損110億元。（圖／翻攝警政署165全民防騙網）

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