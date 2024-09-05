日本癡漢「偷拍1000女」針孔偽裝成石頭！　妹子泡溫泉沒戒心

▲檢方調查發現，男子長年以來都有偷拍問題，至少偷拍1000名女子。（翻自《TVU山形》）

圖文／鏡週刊

日本福島縣一名男子，在今年5月被抓到跑到山形縣內的露天溫泉設施偷拍，至少有44名女生受害。該案在本月2日開庭審理，做案內容與手法也被公開，而這名癡漢的偷拍工具也因此曝光。

據日本《TVU山形》報導，這名癡漢在今年5月被抓到，他隱身在身中，偷拍附近的露天溫泉與澡堂設施，並發現他至少拍到44名女生更換衣服、泡澡等侵犯隱私的影像。而後檢方進一步調查發現，男子長年以來都有偷拍問題，而且至少偷拍1000名女子，男子也承認犯行。檢方認為，男子再犯的可能性很高，因此向法官求刑2年徒刑。

該案在2日開庭審理，庭審顯示，這名癡漢在犯案時，會故意偽裝成登山客，靠近設立在山區的露天溫泉與澡堂進行偷拍。癡漢會「隱身術」藏在迷彩網後進行偷拍，並把針孔裝在假石頭內，讓一般人根本認不出來，以為是真石頭而放心換衣服與泡澡。

檢察官指出，癡漢過去有兒童情色相關的前科，而且都是有計畫犯案，並相信他再犯的可能性非常大，因此向法官求刑2年。另一方面，癡漢對檢方指控供認不諱，並承認自己對女性有興趣，為了滿足好奇心而犯罪，其辯護律師強調癡漢有悔意，希望法官能處以緩刑。該案預計在本月17日會做出判決。

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