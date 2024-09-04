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海拔3000公尺摔落！　奧迪義大利總經理「山頂墜谷」當場身亡

▲▼ 。（圖／翻攝自臉書）

▲ 朗戈有豐富的登山經驗。（圖／翻攝自臉書）

記者陳宛貞／綜合外電報導

奧迪（Audi）義大利分公司總經理朗戈（Fabrizio Longo）日前登山不慎失足，從海拔1萬英呎高度墜落，當局派出救難直升機，最終在峽谷深處尋獲遺體，奧迪對此聲明致哀並感謝他為公司的付出。

綜合《路透》及《紐約郵報》，62歲的朗戈負責奧迪義大利業務，也是一名經驗豐富的登山專家，1日攀登北部阿達梅洛山（Adamello）Cima Payer時，沿著一條設有固定鋼索、梯子和其他輔助設備的路線攀爬，卻在山頂附近不慎失足，從1萬英呎（約3050公尺）高度墜落。

目睹意外的登山者趕緊求救，救難人員迅速趕到，最終直升機小組在一座峽谷深處找到朗戈。他當場被宣告死亡，遺體被運往附近小鎮卡里索洛（Carisolo），當局已經著手調查。

朗戈在汽車業相當資深，過去曾為義大利車商飛雅特（Fiat）及蘭吉雅（Lancia）工作，2012年進入奧迪，2013年起擔任義大利區總經理至今。悲劇發生後，包括藍寶堅尼執行長溫柯曼（Stephan Winkelmann）、雷諾執行長梅奧（Luca de Meo）等同業都為朋友驟逝表達哀悼之情。

奧迪發言人表示，朗戈帶領奧迪在義大利取得巨大成功，連續11年來確保該品牌在高端市場的領先地位，並稱他是個正直、有文化素養、有能力又體貼的人，「他的價值觀和對所有人的真誠關懷，創造充滿溫暖與尊重的工作環境」。

除了汽車業，朗戈在冬季運動界也很有名。國際滑雪總會（FIS）聲明悼念，「對與朗戈合作多年的FIS來說，他的死是可怕的損失。」

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