高雄三井工地吊塔倒塌奪2命　議員再爆「工程車長期佔車道」

▲鳳山三井購物中心工地吊塔倒塌，55歲重傷工人經送醫後於今凌晨搶救不治。（圖／翻攝記者爆料網）

記者賴文萱／高雄報導

高雄市鳳山區三井購物中心的工地，昨（1）日上午9時許發生吊塔倒塌壓到現場工人，1名越籍移工當場死亡、另名55歲工人重傷送醫，今日凌晨宣告不治，共釀2死。高雄市議員李雅靜爆料，該工地平常施工期間，大量工程車輛佔據議會路車道排隊等著進場，險象環生，反應多次也未見改善，呼籲市府組成聯合安檢小組進行徹底的安檢。

根據現場畫面，當時2名工人正在執行建材吊掛作業，但吊塔卻突因不明原因倒塌，現場作業人員上前查看時，發現55歲的男性工人頭部、手腳骨折，已經沒有意識，立即送往醫院搶救，惟因傷勢過重仍於凌晨宣告不治；而現場另名越籍移工則是當場死亡，未送醫。

李雅靜指出，這個工地就在議會的後方，她每天都會經過好幾次，看著工地的狀況及工安管理，她已經很多次提醒相關單位，必須加強重視工安，無奈還是出事。

▲▼高雄三井工地奪2命，李雅靜再爆「工程車長期佔車道」。（圖／記者賴文萱翻攝）

李雅靜說，據初步調查，事故應是吊塔基座螺絲斷裂所致，很有可能是施工機具設備本身的結構安全係數不足而釀成大禍。她並加碼爆料，這個工地不只內部工安出狀況，平常施工期間，大量的工程車輛佔據議會路車道排隊等著進場，任由用路人行經此處險象環生，反應多次也未見改善。

市府已針對該起工安事故進行勒令停工，李雅靜嚴正呼籲，各相關單位如工務局、環保局、交通局、勞工局及警察局應組成聯合安檢小組，在停工期間進行徹底的安檢，並要求施工單位提出完整的工安計劃，包括人員管理、施工機具安檢、工地周圍環境清潔及安全管理等。

最後，李雅靜說，很歡迎業者進駐鳳山，為地方創造更多的繁榮，不過，最終發大財的還是業者，希望業者能夠善盡社會責任，做好一切的安全管理，一起努力達到地方繁榮、業者發大財的共贏果實。