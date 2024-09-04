墾丁沙灘陽傘惹議！　業者警告「拆傘行動」恐釀落水客救援困難

▲墾管沙灘陽傘近期頻頻引起爭議。（圖／翻攝自Facebook／墾丁國家公園）

文／中央社

墾丁沙灘的陽傘近期頻頻引起爭議，面對網路批評聲浪及墾管處整治，有業者與居民表示，當地有許多外界不理解情況，盼墾管處權衡管理方式。

墾丁沙灘被業者插滿陽傘占用，墾丁國家公園管理處上月底前往稽查，強力拆除共180頂陽傘，開出3張罰單；墾管處當時表示有承租才能插傘，將採輪班稽查。不過，質疑墾管處執行不力聲浪不斷，也有網友號召寫信到內政部檢舉。

對於網路批評，南灣潘姓陽傘業者告訴中央社記者，合法取得經營權，飽受攻擊「非常無奈」；宜蘭烏石港也有陽傘租借，墾丁卻承受所有檢討。墾管處作法造成業者生計困難，希望向墾管處協調，允許部分傘枝插設。

潘姓業者指出，外界有許多不理解處，比如沙灘溫度高，等遊客承租才插傘不及降溫，遊客會有怨言；另外，業者多年來盯著水上活動遊客狀況，救援不少落水事件，若全面撤到沙灘後方，也少了幫忙留意的眼線。

1名憂心網路霸凌而不便透露姓名的恆春居民表示，墾管處順應網路民意改變管理方式，現在有人租傘業者才能插傘，原本只要等待客人上門的業者，有時間看著海上變化即時救援，現在必須挪出人力插拔傘；另外，人力成本一直上升，恆春缺工嚴重，難保往後租價上漲。

這名居民說，國家公園進駐改變了當地人漁獵生計，恆春鄉親僅能另謀出路。盼網友能以鼓勵跟建設性建議，代替抵制跟責備。陽傘事件起因為動線引導不佳，造成搶奪沙灘資源紛爭，乃至群眾對立。不用租傘區域一直都有，應該要改變的是加強分區。

墾管處表示，明天將召集相關沙灘業者進行座談會，就業者現行管理模式的檢討、訴求及建議事項進行討論。

對於網友意見，墾管處說，沙灘陽傘為熾熱天氣下產生的海域遊憩需求，近年輔導業者，期望透過整體規劃有效整合，提升服務水準。2022年12月訂定「墾丁國家公園南灣遊憩區沙灘經營遊憩活動須知」，公開招標與業者簽訂契約；期2年的試辦計畫，現已執行1年。近期遊客意見反映將納入檢討，研擬精進作為。