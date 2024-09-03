墾丁問題不在陽傘？「韓國沙灘插滿滿」他PO殘酷對比照：被罵剛好

▲墾丁國家公園白砂海灘。（圖／資料照）



記者施怡妏／綜合報導

墾丁近期爭議不斷，除了物價問題外，沙灘插滿陽傘佔位，墾管處聯手警方稽查拆除，共清除180頂陽傘，以及開出9張1000元罰單。攝影旅行作家「許傑」就指出，同樣都是沙灘插著陽傘，但是韓國釜山的做法就聰明很多，遮陽傘不僅顏色乾淨，還整齊排列，看起來非常舒服，關鍵點在於「美感問題」。

攝影旅行作家「許傑」在粉專發文，墾丁沙灘遮陽傘的問題，是出自於管理規劃、整治，以及最根本的「美感問題」。他提到，之前去韓國釜山海雲台，那裡的沙灘陽傘雖然插得滿滿的，但是與周圍景觀的搭配得宜，配色也相當舒適，形成了一幅美麗的畫面。

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反觀墾丁的陽傘，卻是插得亂七八糟，傘面破舊，顏色搭配糟糕，甚至還在陽傘上面噴字，使得整體景觀變得雜亂無章。許傑更感嘆，座椅選擇的是最便宜、最醜的粉紅塑膠椅，完全破壞了美麗的海景。

▲釜山的沙灘也是插滿陽傘。（圖／翻攝自許傑FB）



「許傑」指出，釜山海雲台的遮陽傘顏色乾淨又統一，整齊的排列就像是花朵齊放，給旅客的休閒躺椅也都是精心挑選，以白色系為主，泳圈、設施都是整齊收納在指定的區域，整個看出去就是舒舒服服的。

他感嘆，並不是要說國外的月亮比較圓，台灣也有很多具有潛力的景點，以及許多認真改進的人，但大部分都是被沒有美感，與只想賺錢的商人經營，「會被罵、沒人去真的是剛好而已」。

貼文獲得攝影旅行作家「許傑」授權轉載。