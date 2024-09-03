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黑幫搞詐團騙4000萬！車手績效差就直送柬埔寨　達標才能返台

▲▼南打詐騙 。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

▲▼刑事局南打中心破獲黑幫經營詐騙集團，還把表現差的車手送柬埔寨。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

刑事局南部打擊犯罪中心接獲線報，以許姓男子（33歲）為首的黑幫組織，先召募急需用錢的車手加入詐騙集團，再成立人頭公司進行假投資詐騙，吸引被害人下載投資APP進行洗錢詐騙，南打從今年3月起進行3波搜索掃蕩，陸續逮捕14名嫌犯，警方查出，集團內的車手如果表現不佳取款失敗，害人頭帳戶遭警示，就被發配邊疆送到柬埔寨擔任詐騙話務手，甚至集中管理，警方估算，大約有33名被害人受騙，受騙金額高達4000萬元。

▲▼南打詐騙 。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

南打中心調查，這個詐欺集團的首腦許姓男子有竹聯幫背景，他先吸收急需用錢的車手加入，再指揮旗下成員設立「滿盈投資公司、永鑫投資公司」等虛設投資人頭公司，並透過社群媒體以高獲利及假冒投顧老師等手法招攬被害人加入LINE或臉書的投資詐騙群組，被害人必須安裝手機APP應用程式。

詐團為了取信被害人，還會偽造假的獲益數字，並先匯款數千至數萬元不等小額獲利，導致被害人誤信有賺頭而加碼進場匯款至指定人頭帳戶，警方初步清查約有33名被害人，不法獲利超過4000萬。

▲▼南打詐騙 。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

警方調查發現，集團除招攬成員擔任國內臨櫃車手的時候，如果車手表現不佳，或動作太慢導致人頭帳戶被警示凍結，車手就被送到到柬埔寨等境外國家從事詐欺的話務手，一直到「業績」達標才能脫身回台。

南打從今年3月起執行3波查緝行動，於高雄、桃園等地查緝33歲許姓與劉姓及同案共犯等14人到案，查扣存摺、手機、點鈔機、棍棒及扣押金額168萬餘元贓款，訊後依依詐欺、洗錢防制法及組織犯罪防制條例等罪嫌解送地檢署偵辦。

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