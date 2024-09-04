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社會 社會焦點 保障人權

買佛牌「學習密法」　她被逼3天不吃不喝！還簽500萬本票

▲▼神棍送不明佛牌。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲佛牌示意圖，非當事案件。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名鄭姓女子向陳姓、林姓女子購買佛牌，無意間得知陳女具有「探索異世界的能力」，她也決定跟著兩人學習密法，沒想到竟被逼得3天不能吃東西，也不能睡覺，鄭女被折磨到中途放棄，但又被陳、林兩人警告會有「業力反撲」，逼她簽下500萬元本票，鄭女事後向父母求援，報警提告，高雄地檢署偵辦後，依詐欺等罪起訴陳、林2人。

起訴書指出，陳姓（26歲）、林姓（22歲）女子平時經營買賣宗教泰國佛牌生意，陳女自稱有「養小鬼」，還會「下降頭」，甚至有「探索異世界的能力」。

2022年4月間，鄭女到陳、林兩人的工作室買佛牌時，得知陳女有「探索異世界」的神秘能力，於是請求兩人指導，兩女同意後，要求鄭女留在工作室裡打坐，嘗試向異世界溝通。

在工作室期間，陳、林兩女要求鄭女打坐時不能亂動，還不可以吃東西、睡覺，結果鄭女在工作室的3天裡，沒有進食和睡覺，被折磨到身心俱疲，中途向陳、林兩女要求離去時，兩女竟警告鄭女說幫她開啓神秘能力的過程中會有「債主」找上來，要給她們金錢補償才能放她走，鄭女無奈只好透過手機先付了近2萬元給林女，並在陳、林的逼迫下，簽了500萬元本票才得以脫身。

因為實在無力償還，鄭女只好向爸媽求助，並到警局報案，檢、警偵辦時，陳、林兩女否認涉案，辯稱雙方是買賣的糾紛，更沒有逼簽本票，但檢察官根據相關事證，認定兩女涉用宗教手法詐騙牟取不法利益，在今（4）日偵結依詐欺罪將陳、林兩人起訴。

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