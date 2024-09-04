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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

劉德音稱「議題不要框在親中親美」　李彥秀：賴清德聽到了嗎？

▲▼李彥秀 質詢 立法院審查覆議案卓榮泰備詢。（圖／記者屠惠剛攝）

▲李彥秀。（圖／記者屠惠剛攝）

記者崔至雲／台北報導

行政院經濟發展委員會顧問會議3日舉行開幕典禮，前台積電董事長劉德音受邀以「從公司經營看國家的經濟發展」為題發表專題演講，演講中提到，任何議題不要把別人框在一個「親中」、「親美」，應充分討論讓台灣強大的方法。對此，立委李彥秀表示，態度決定高度，視野決定分野，僵化的意識形態，只會繼續腐蝕民進黨執政的大腦，「請問賴清德，請問卓榮泰，劉德音的諄諄之言，你們聽到了嗎？」。

李彥秀表示，去年八月，劉德音接受紐約時報專訪時，表達不認同「矽盾」的觀點。劉德音認為「中共不會因為半導體而入侵台灣，中共也不會因為半導體而不入侵台灣，」「這其實取決於美中之間，它們如何維持雙方都想要的現狀？」昨天，劉德音在行政院經濟發展委員會顧問會議中，指出「美國目前的政策討論都一分為二，導致所有人的思想被框住。劉表示台灣也有這種危險，」「不要把任何議題框在親中或親美，要充分討論讓台灣強大的方法」。

李彥秀指出，看了劉德音一年間兩次重要談話，真的讓他們看到對台灣而言，美中之間絕對不是「單選題」。事實上，美中就是名列全球一、二的經濟體，況且美中經濟結構也存在相當大的互補性。包括美國政府在內，雖然仍將中國大陸視為「最重大的戰略競爭對手」，但是也積極尋求在「競合」關係下，恢復高層對話，包括美國國務卿、財長部長、商務部長、氣候特使以及最近的蘇利文訪問中國大陸，更恢復美中之間的高層軍事對話，拜登與習近平除了近期可能再次通話外，十一月的APEC峰會也有可能進行最後的「拜習會」。

李彥秀提到，美國作為全球第一大經濟體，都深知美中的經濟不可能完全「脫勾」（decoupling），而是以「去風險化」（de-risking）替代，那台灣呢？劉德音甘冒大不諱，在卓榮泰面前直言極諫，其實更是說給賴清德聽的，更是說給民進黨聽的。

李彥秀說，五十年前，蔣經國先生以及經濟幕僚的遠見，讓今天的台灣人民有了護國神山庇蔭；現在，正是全球產業發展的關鍵時刻，如果因為意識形態錯失了經濟與科技的典範轉移，我們的子孫會恨我們一輩子。「滿朝文武，不如一位劉德音。」態度決定高度，視野決定分野，僵化的意識形態，只會繼續腐蝕民進黨執政的大腦，「請問賴清德，請問卓榮泰，劉德音的諄諄之言，你們聽到了嗎？」。
 

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