一中街糖葫蘆阿婆「3支100塊」　有客人秒收價牌兇嗆：哪有

▲一中街。（圖／記者陳筱惠攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

有民眾近日到一中街，看到一位阿婆擺攤賣糖葫蘆，標價牌寫「三支100（元）」，可當人群靠近的時候，阿婆卻迅速收起價格牌，聽到他說「三支100好便宜，不然來去買」時，還兇嗆「（一支）40已經很便宜，哪來3支100？」之後更換上新的牌子「買一送一」，讓他秒傻眼「超會騙！」

有網友1日在Threads表示，在一中街看到一個賣糖葫蘆的阿婆，攤位上的價格標示「草莓40 蕃茄40 3支100」，可當人群靠近時，阿婆卻突然用超快的速度把價牌收起來。原PO本來心動和同行的人說，「3支100好便宜，不然來去買」，沒想到阿婆聽到後，就超兇地回，「40已經很便宜，哪來三支100？」

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聽到阿婆這樣說，周邊人潮馬上散去，原PO就無言，「做生意這樣騙，有意義嗎？」後來逛完一圈，他又經過阿婆的糖葫蘆攤，結果更傻眼了，「阿婆換了新的標語：買一送一」，無奈直嘆「超會騙！」

貼文釣出不少曾上當過的苦主，「我上次結帳前，聽到一支$40，拿$200要給她找錢，變成3支$150。小孩都吃了，不付也不行」、「她騙說算我便宜、買一送一，結果是一支100。重點是我說要買草莓的，結果是草莓兩顆蕃茄兩顆，沒仔細看不會發現，超騙，那個糖甚至沒上好。」

話題引發議論，網友紛紛直嘆，「這阿婆滿會的，我久久回去逛一中街，每次都會看到她又有不同的新花招」、「所以到底是老人變壞，還是壞人變老？」「傻眼，一堆受害者，那個阿嬤真的良心被狗啃」、「看到這篇才知道，受害者不只有我」、「有點利用愛心，夠黑倒楣鬼騙不完」、「有沒有人要去檢舉啊？」

※本文獲原PO授權引用。