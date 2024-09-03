Threads掀「帳單條碼」求幫買單！律師警告：有人為500賠9萬

▲Threads上掀起「繳帳單」風潮。（圖／翻攝自Threads）

圖文／CTWANT

近日社群平台Threads上掀起一波「繳帳單」風潮，許多人都曬出自己的繳費條碼，問是否有人願意繳納，結果發現還真的有不少人會幫繳清。對此，律師張榮成示警，自己手上有個案件就是這樣，結果因為500元，付了9萬律師費。

有網友在臉書社團《爆廢公社》分享了多張截圖，檢視截圖，不少網友在Threads上貼出各自的繳費單，並喊「幫我繳」、「有人可以幫我繳嗎」、「我來實測」、「抱歉不應該當網路乞丐，但是真的窮到吃土」。而帳單金額從數千元至上萬元不等，值得關注的是，還真的會有人幫忙繳清帳單。

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原PO直言，「全都有人付耶，好扯喔，難怪台灣女生會拿翹，台灣女權自助餐就是低價值台男養出來的啦，白白付出那麼多還不是泡不到，低能。」

對此，時起法律事務所律師張榮成在Threads表示，「我有個案件就是這樣，她貼IG說幫我繳費，真的有人幫她繳了500元，後來挨告洗錢，原來繳費的錢是贓款，為了500元付了9萬律師費，自己好好考慮一下。」

貼文一出，不少人紛紛留言「500元怎麼證明是贓款」、「跟之前貼匯款帳戶要人匯錢，結果被詐騙集團拿去玩三方詐騙一樣，貼帳單跟這半斤八兩」、「一山還有一山高，免費的最貴、「天上掉下來的不是禮物，可能是傳票」、「最近超多這種」。

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