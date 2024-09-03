才開門1分鐘！漢神巨蛋人潮爆滿　她傻眼：一堆人直衝B1

▲臉書粉專「高雄點」分享，高雄漢神巨蛋才開門1分鐘人潮就滿滿滿。（圖／翻攝自臉書）

圖文／CTWANT

北高雄百貨商圈的發展，結合捷運紅線與輕軌捷運，形成便利交通路網，且擁有包括漢神巨蛋百貨、富邦人壽綜合百貨商業大樓與義享天地等黃金三角商圈成型，更提昇區域休閒與消費機能。而說到漢神巨蛋百貨，臉書粉專「高雄點」2日發布一篇貼文，配圖是這間百貨爆滿的人潮，貼文寫下，「11:01？開店1分鐘」，畫面曝光後，也吸引不少網友討論這誇張的盛況。

地方臉書粉專「高雄點」小編，昨（2）日於臉書粉專及IG上傳一張照片，只見漢神巨蛋B1鼎泰豐前聚集待用餐民眾，人潮擠爆通道，上午11點到漢神巨蛋購物中心，百貨才開門1分鐘，就有大批民眾在B1鼎泰豐前等候位，人潮多到擠爆通道。

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根據小編表示，漢神巨蛋上午11點營業，才開門1分鐘鼎泰豐就已爆滿，店員還高舉「從這裡排隊的牌子」，以維持秩序，圖文一曝光立刻吸引逾5千名網友按讚以及在地人的關注，有女網友也目擊百貨保全才開大門，一堆人直衝B1，盛況讓她直呼「真的很誇張」。

這位女網友說，她看到百貨保全一拉開大門，一堆人馬上衝B1，「真的很誇張」；其他人則說，因鼎泰豐不接受訂位，只能到現場候位，「我上次11點05分到鼎泰豐時，已要候位15分鐘了」、「開門大家衝鼎泰豐」、「鼎泰豐真的是歷久不衰」、「不用感到意外，這是日常」。

除此之外，網友見到鼎泰豐用餐人潮盛況，認為可能是學校開學，父母外出放風，「小孩或孫子去上課了，馬上衝去吃好料慰勞自己」、「是家長慶祝開學的舒壓日」。

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