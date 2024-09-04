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俄羅斯飛彈科學家「對中國洩密」　被指控叛國罪判15年徒刑

▲▼莫斯科克里姆林宮（Kremlin）。（圖／路透）

▲俄羅斯一名專門研究、開發飛彈的物理學家3日被俄羅斯法院依叛國罪判處15年徒刑。（圖／路透）

文／中央社

俄羅斯法院3日基於叛國罪，判處俄國物理學家希普魯克（Alexander Shiplyuk）15年徒刑。這是針對俄羅斯極音速飛彈研發科學專家的最新一起案例。

路透社報導，希普魯克現年57歲，為西伯利亞（Siberia）克里斯蒂安諾維奇理論與應用力學研究所（Khristianovich Institute of Theoretical and Applied Mechanics，ITAM）所長。

希普魯克在2022年8月被逮捕，他的兩名同僚馬斯洛夫（Anatoly Maslov）和茲維欽采夫（Valery Zvegintsev）也因叛國罪名遭拘捕。現年78歲的馬斯洛夫，已於今年5月被判14年徒刑。

兩名熟悉希普魯克案子的人士去年5月曾告訴路透社，希普魯克涉嫌於2017年在中國的科學會議上交出機密資料。

上述消息人士指稱，希普魯克堅稱自己無罪，並堅持相關資訊不是機密，可以在網路上免費取得。

根據俄羅斯官媒，數名因叛國罪名被捕的其他俄國科學家，也被控向北京當局洩密。

兩名認識馬斯洛夫及希普魯克的美國科學家去年告訴路透社，馬斯洛夫及希普魯克當時正從事打造極音速飛彈所需的工作要素之一，此一過程包括感應器、導航和推進系統的整合。

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