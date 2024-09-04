柯文哲的「生死門」　20頁抗告書補強1重點

記者黃翊婷／綜合報導

民眾黨主席柯文哲因京華城容積率圖利案遭台北地檢署聲押禁見，台北地院2日裁定無保請回。檢方3日提出抗告，據了解，這份攸關柯文哲「生死門」的抗告書厚達20頁，內容包含京華城案貪汙與圖利罪部分的細節補強。

▲柯文哲2日無保請回。（資料照／記者湯興漢攝）

回顧整起事件，檢調查出京華城容積率在柯文哲擔任台北市長期間暴增到840％，懷疑有圖利或護航特定業者等事情，於是在8月30日前往柯文哲住家等處所進行搜索，並以貪汙案被告身分約談柯；北檢複訊後認為柯涉犯貪汙、圖利等罪且嫌疑重大，於是向台北地院聲請羈押禁見。

不過，台北地院9月2日凌晨裁定柯文哲無保請回；北檢經過一天一夜蒐集、補強證據，3日下午5點提出抗告，抗告狀連同卷證資料已在同日晚間7點送至高等法院。負責柯文哲抗告案件的合議庭成員包含審判長許泰誠、受命法官鍾雅蘭法官、陪席法官魏俊明法官，3人將會連夜閱卷，預計將在今日（4日）上午做出裁定。

根據《聯合新聞網》報導，這份抗告書是柯文哲是否重返羈押庭的關鍵「生死門」，總計厚達20頁，內容為京華城案貪汙與圖利罪部分的細節補強，一切就看高等法院的評議結果。

而對於檢方提出抗告一事，柯文哲表示，現在已經從負面選舉走向負面政治，北檢沒有在2日就提出抗告，大概是動用全部國家力量在「認真研究柯文哲」，儘管他自認坦蕩，但依照自己在北檢2天的經歷，資料拼拼湊湊、自己編故事，「太容易了！」