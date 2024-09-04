應曉薇索賄1500萬流向不明　柯文哲帳目出現驚人巧合

▲京華廣場2022年10月舉行動土典禮，沈慶京（左）與柯文哲（右）一同出席。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

除了柯有財產來源不明，檢廉也查出沈慶京透過集團旗下的蓁輝、京華租賃、中勤人力、中工保全、中工、京華超級市場、天京投資及鴻益建設等8家公司，分散匯款4,740萬元，給台北市議員應曉薇及其男友王尊侃控制的中華華夏希望關懷協會、台北市城市發展促進會、中華民國綜合格鬥協會、中華民國職業技擊聯合會及台北市綜合格鬥協會，遭控以捐款為名掩飾行賄不法。

專案小組查出，京華城容積率案前年11月通過後，沈慶京1個月內就匯入4,500萬元到上述帳戶，應曉薇隨後找助理將錢領出製造斷點，立刻再把錢拿去支付房貸、卡債及女兒出國留學費用，不過，檢廉發現還有1,500萬元去向不明，是否流向公務員或其他議員？成為專案小組追查的重點。

▲應曉薇（右）與沈慶京（左）認識多年，雙方巨額金錢往來全被檢廉掌握。

檢廉除了過濾柯文哲帳戶發現700萬收支不符外，另查獲柯逾千萬元不明帳目，恰好又查到應曉薇索賄資金有1,500萬元流向不明，驚人巧合是否有藏有玄機，專案小組正在調查中。

此外，除了藍綠議員連番炮轟柯文哲，時任都委會執行長的劉秀玲態度也很強硬，要求京華城以既有的土管條例提出申請容積獎勵，另名科長也聲援，但因條件不夠優渥，除應曉薇出言指責市府官員，柯文哲還透過祕書室人員質問劉：「為何要提出這個意見？」市府幕僚因受到壓力，後來都不敢直接陳述意見。

▲應曉薇（左）9年前遭網友爆料在飛機上拍到她與沈慶京（右）坐在一起，顯見2人關係不錯。

檢方近日逐一約談相關官員，查明他們遭長官施壓及咆哮的過程，對於劉秀玲被柯文哲的祕書施壓的對話截圖也有掌握，足以佐證柯對京華城容積率放寬的決策過程全都知情。

雖然柯對京華城案撇得一乾二淨，不過，他與關鍵的京華城創辦人沈慶京曾在陶朱隱園豪宅2度碰面，除了柯承認的選後慰勞那次，選前還有一次，且只有柯一人前往，其中是否有詭？有待檢廉查明。

沈慶京被專案小組帶走後雖表示，自己在18歲時坐過牢，後來看到應曉薇成立協會幫助更生人，因此決定捐錢幫忙，對於檢方質疑他在京華城案後才開始捐款給應的相關協會，他稱之前沒有大筆捐款，是因為後來京華城土地出售後他拿到大筆資金，才有錢可以開始捐款，但不被檢方採信。

此外，沈慶京經社區管理員通報廉政官要來搜索，第一時間竟是立刻要去公司，但他在安全梯被攔下，可見有逃亡之虞。至於應曉薇在8月27日中午，突然透過網路買機票要去香港，她從台北住家開車出發後，捨棄桃園機場改從台中清泉崗機場出境，稱原本計畫先去中部向爸爸上香才從台中離境，至於赴港理由是替媽媽買藥，不過，她只買單程機票，且帶台胞證，不只遭院方認定有逃亡之虞，檢方也懷疑她事先得知搜索消息而打算逃亡。

★《鏡週刊》提醒您，任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪。



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