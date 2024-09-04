「沈慶京1習慣」讓檢廉挖到大秘寶　應曉薇助理操翻公務員

▲應曉薇顧問吳順民（圖）涉嫌與沈慶京勾串，一併遭收押禁見。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

本刊調查，柯文哲第一任台北市長時任都發局長林洲民，從2016年起，多次在議會答詢應曉薇質詢時，都主張京華城必須包含西北角一起開發，才可能有560％的容積率，但該基地從來沒有整體開發過，本刊掌握，林洲民曾在備忘錄上註明上簽柯文哲，甚至晨會中公開提醒，如果照應曉薇質詢放水容積，市府恐必須負起圖利的法律責任，相關內簽市府也都留有紀錄。

本刊掌握，林洲民當時上簽給市長室的備忘錄，明確提到沈慶京親自到局長辦公室陳情，主張以監院已糾正，認為市府應給京華城560％的容積率，但站在市府立場，京華城整體開發的最終容積率，仍必須由都委會決定，而非由官員決定。

▲林洲民（右1）在柯文哲第一任市長任期擔任都發局長，早在2017年就力阻京華城容積放寬，甚至在公文內簽示警柯文哲。

由於應曉薇擔任議員時，在2017年6月6日質詢討論京華城容積率問題，應曉薇簡報可見「市長說簽了560℅容積率，會圖利京華城100億，京華城捐地30℅土地，市值已達200億，誰佔便宜？」而應曉薇當時也稱「市長你衝動的說，給了560容積率就是圖利了京華城」。

此外，由於柯親下指令，彭振聲在當時的都委會中，不顧同仁及其他委員反對，以案情複雜為由，指定特定委員擔任主席召開會議討論，當時沈慶京及應曉薇都出席該次會議，應還替京華城講話，認為柯市府要回復允建樓地板12萬平方公尺。

▲應曉薇（右）與沈慶京（左）認識多年，雙方巨額金錢往來全被檢廉掌握。

過程中都委會多位官員一再反對，認為京華城改建案不具都市更新資格，卻引用都市更新容積獎勵，且不合都市計畫細部審議的合理性規範，但有人卻引用另個知名建商在北市精華地段自提容積獎勵案為例，替京華城說盡好話。

除了應以議員身分痛罵官員，她的助理吳順民也常打電話向市府官員施壓，甚至要求在3天內整理出京華城案近十年的陳情意見，由於資料一堆，搞得基層公務員人仰馬翻，敢怒不敢言。

檢廉查出，吳順民從都發局副總工程司退休後不久，即投入沈慶京麾下，支領威京集團月薪5萬元，除為該集團土地開發及京華城案出具意見，還擔任應曉薇的無給職顧問。由於檢廉從今年6月起即監控沈慶京等人，發現沈有個習慣是喜歡講電話聯繫公、私事，恰好和SOGO案的關鍵被告、前太流董事長李恆隆行賄五位朝野立委過程如出一轍。

專案小組知悉後如獲至寶，暗中監聽宛如挖到大祕寶。專案小組不只查出沈慶京與吳順民在8月14日有短暫通話，沈一開口就先罵了一串三字經，急忙下令要吳針對越炒越熱的京華城案找人開會，尋求解決之道，但當檢方偵訊二人此事時，沈、吳都否認有聯絡，不過，因譯文明確，二人遭認定有串證之嫌，成為收押的關鍵之一。

★《鏡週刊》提醒您，任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪。



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