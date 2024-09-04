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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

柯文哲大菜要上桌了！　媒體人：這幾案也會很快約談

記者陳俊宏／綜合報導

民眾黨主席柯文哲因京華城弊案，被台北地檢署聲押禁見，經台北地院裁定無保請回。北檢3日晚間已將抗告狀連同卷證資料，送到高院聲請抗告，高院預計今天上午做出裁定。對此，媒體人黃揚明表示，接下來柯的木可、基金會等金流大菜要上桌了，即使京華城案，北檢抗告未成，下面幾案也很快就會陸續約談柯到案。

▼柯文哲無保請回，而北檢已提抗告。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼捲入京華城弊案的前台北市長柯文哲、副市長彭振聲在經過多日的偵訊後，柯文哲無保請回，彭振聲則遭到收押。（圖／記者湯興漢攝）

黃揚明在臉書說，柯文哲50年同學李文宗周二夜被北檢約談到案，且由證人轉為被告，訊後以200萬元交保、搭配電子監控。

黃揚明指出，接下來就是柯文哲的木可、基金會等金流大菜要上桌了，即使京華城案，北檢抗告未成，下面幾案也很快就會陸續約談柯文哲到案的。

對於北檢提出抗告，高等法院3日晚間指出，柯文哲抗告案件的合議庭成員分別是審判長許泰誠、受命法官鍾雅蘭法官、陪席法官魏俊明法官，三人將會連夜閱卷，預計今天上午做出裁定。

而李文宗在柯文哲2024大選時，擔任競選總部財務長，也因處理數千萬元政治獻金假帳案，涉嫌偽造文書等罪。北檢3日以被告身分約談李到案，訊後諭知200萬元交保，限制出境與出海，且必須接受電子監控。

▼李文宗200萬元交保。（圖／記者劉昌松攝）

▲▼李文宗深夜抵北檢複訊。（圖／記者劉昌松攝）

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