為省不到20元　好市多2妹子當眾「偷換商品標籤」！他1招怒制裁

▲好市多是許多民眾最愛逛的大賣場之一。（圖／記者劉維榛攝）

網搜小組／閔文昱報導

美式賣場好市多（Costco）量多又實惠的價格，常吸引許多人前往採購。不過，有會員近日到新莊店購物時，卻發現有2名年輕女子為了省不到20元的價格，竟將商品標籤撕下換貼，讓他傻眼直呼「真的讓我大開眼界」，決定向工作人員檢舉。貼文一出，引發熱議。

一名網友3日在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文表示，他當天下午5點左右到新莊店購物，期間卻看到兩名年輕女子公然將兩盒1組的冷凍豬五花肉片偷換，並撕下原本的價格標籤更換貼，毫不在意周圍的目光。

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為此，原PO直接去向工作人員通報，及時阻止2人行為。他也在文中痛批，「當旁人都塑膠做的欸，沒錯！就是我去請工作人員去找妳們的，不然不知妳們還要換幾盒？撕幾盒標價貼？」

貼文曝光後，許多網友紛紛開罵「不要小看貪小便宜的人，他們狠起來可以非常不要臉」、「若看到現行犯請當場拿手機錄影起來上網給大家看看他們的嘴臉」、「有多窮，價差也沒多少吧⋯為了這種小事留案底很笨」、「這也太不公平了吧，假設他們這類人已經執行了無數次，那不知情的我們不就是有可能拿到重量和金額不對的」。

另外，也有不少會員喊話，「好市多不吿這些惡質的客戶不取消這些人的會員的話，那放任惡劣的就是好市多了」、「違法當自己在聰明，這種不抓，以後更得寸進尺」、「請讓他們滾出好市多，還我們會員優良的購物環境」、「能不能這種人直接讓會員部退他們會員鎖卡」。