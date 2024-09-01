人人都愛好市多？　紐時點出4關鍵「囤貨慾」變成主流

▲好市多在全球各地擁有超過800間分店。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合報導

好市多（Costco）是全球最大倉儲式連鎖量販店，也是世界第3大零售商、僅次於亞馬遜和沃爾瑪，在各國擁有超過800多間分店。而《紐約時報》也整理出「人人都愛好市多」的4大關鍵，其中「囤貨慾」更成為主因之一。

囤貨心理

市調公司Packaged Facts指出，「2020年，大約1/4人口囤積不易腐爛的食品」，如今卻有超過一半的人口這麼做，原因包括新冠疫情、氣候變化及經濟不穩定的擔憂。2019年，1/4美國消費者在好市多購物，如今比例已成長至將近1/3。

例如，阿拉斯加環境惡劣，人們往往需要花費數小時、甚至數天的時間，才能外出購買食品與雜貨，這使得販售「大份量日常食物」的好市多大受歡迎。安克拉治分店一度看似關注「末日求生」的異類，如今卻顯示出好市多的遠見。

此外，好市多商品包羅萬象，不但能夠透過民生商品，吸引精打細算的客人，也供應炫耀性消費品，抓住衝動購物的民眾，緊緊扣住美國消費者的心理。

▼新冠疫情期間，爭相湧入好市多搶購物資的民眾。（圖／路透）



超高會員黏著度

好市多在全球擁有1.34億會員，而且一旦加入就很少退出，續約率高達93%，以至於經常被比喻成一種「小眾信仰」。上季度，好市多會員費收入為11.2億美元（約新台幣358.5億元），約佔好市多16.8億美元（約新台幣537.8億元）總凈利潤的2/3。

好市多精神創始人普萊斯（Sol Price）強調以最低價格銷售產品，把顧客利益放在第一位，寧可賺少一點也不願意失去信任。他1950年代在加州聖地牙哥（San Diego）開設會員制百貨連鎖店FedMart，經過多年合併後，於1990年代變成現今的好市多，並且始終秉持願景，特別重視與會員的關係，一直以無條件退貨、高品質商品、熱情客服聞名。

▼倉儲式陳列也是吸引消費者的關鍵（圖／達志影像／美聯社）



商品售價低廉

好市多自有品牌科克蘭（Kirkland）產品利潤不超過成本的14%或15%，在美國備受歡迎1.5美元（約新台幣48元）的熱狗汽水套餐，更是自從1985年以來都沒漲價，創下每年狂銷2億根熱狗的佳績。儘管這是否真的能賺錢，只有好市多自己知道，但這種定價策略，被普遍認為是一種高明的行銷手段。

此外，好市多不會販售貨架空間，也不會挖掘客戶數據，這些在同業之間都相當罕見。即使是電商蓬勃發展的現在，高階主管都被鼓勵與會員面對面互動。

尋寶氛圍



好市多的倉庫陳列方式，沒有花俏裝潢且樸實無華，傳遞出「我們不是在引誘你」的信號，讓顧客一上門就感覺「很超值」，最後反而衝動購物，買了清單之外的商品。而典型的好市多顧客，每次都會消費100到150美元（約新台幣3201至4801元）。