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好市多1夯品特價了！會員嗨喊「終於等到」狂囤貨：一次搬3罐

▲▼好市多克寧奶粉特價，網友嗨喊「終於等到了」狂囤貨。（圖／翻攝Facebook「Costco好市多商品經驗老實說」）

▲好市多克寧奶粉特價，網友嗨喊「終於等到了」狂囤貨。（圖／翻攝Facebook「Costco好市多商品經驗老實說」）

記者林育綾／綜合報導

美式賣場好市多（Costco）除了平時價格優惠，不時還會有特定商品祭出爆殺促銷！今（3）日網友在臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說」表示「終於等到克寧奶粉特價！」試喝阿姨還透露，這是今年最後一檔特價，不少消費者也趁機買起來囤，原PO還表示，這次做月餅特地加奶粉，香味跟濃郁度都秒提升。

▲▼好市多克寧奶粉特價，網友嗨喊「終於等到了」狂囤貨。（圖／翻攝Facebook「Costco好市多商品經驗老實說」）

▲好市多克寧奶粉特價，網友在社團分享也引發討論。（圖／翻攝Facebook「Costco好市多商品經驗老實說」）

根據網友拍攝畫面，「克寧紐西蘭奶粉」原價一罐659元，現在單罐折價130元，每罐特價529元，網友表示「一罐不到600元！！上次特價只買一罐，一下就喝完了。試喝阿姨說這次跟之前的護照價一樣便宜，而且今年克寧好像只剩這檔特價了！趁現在特價多買幾罐起來大囤貨」。

原PO還透露，這次做月餅特地加奶粉，「香味跟濃郁度都一秒提升，讓月餅變的更好吃更香～連不愛吃月餅的我媽都說好吃」。據瞭解，這波優惠將持續至9月22日。

其他網友也紛紛驚喜表示「終於等到了！撒花」、「正好要補貨，謝謝通知特價訊息」、「總算特價！小孩都吵著喝」、「我也在等克寧特價補貨」、「一罐不到600很可以」、「今天試喝一杯，克寧的奶香真的很濃，喝起來也好喝！直接買三罐」、「折扣130好多唷，感謝情報，今天下班去買」。但也有網友表示不同意見「奶瓶很難洗」、「豐力富比較好喝」。

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