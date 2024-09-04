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拚加入聯合國！田中光主張「第2758號被錯誤詮釋」直球提3大訴求

▲▼外交部次長田中光 匈牙利外館 國旗當桌巾相關答詢。（圖／記者屠惠剛攝）

▲外交部3日上午召開113年推動參與聯合國案新聞說明會，政務次長田中光（圖）指出，今年推案首要任務是協助國際社會正確了解聯大第2758號決議。（圖／記者屠惠剛攝）

文／中央社

第79屆聯合國大會10日將於紐約開議，台灣今年主打3大訴求，首要任務是協助國際社會正確了解聯大第2758號決議，強調該決議與台灣無關，中國無權在聯合國體系代表台灣。

外交部今天舉行「113年推動參與聯合國案新聞說明會」，政務次長田中光、國組司司長孫儉元、副發言人蕭光偉出席。

田中光指出，今年推案首要任務是協助國際社會正確了解聯大第2758號決議，包括該決議並未提到台灣、與台灣無關，中華人民共和國無權據以主張該決議確認台灣是中國的一部分，以及中國無權在聯合國體系代表台灣。

田中光並提出三大推案訴求，第一，聯大第2758號決議遭惡意扭曲，已對台海現狀及印太區域之和平穩定構成嚴重威脅，聯合國應予正視，並採取積極作為。

第二，聯大第2758號決議並未排除台灣有意義參與聯合國體系，聯合國應尋求適當方式接納台灣的參與，以利台灣對「永續發展目標」（SDGs）之實現做出貢獻。

第三，聯合國秘書處應嚴守中立，停止錯誤援引聯大第2758號決議，以及不當剝奪台灣人及媒體進入聯合國參訪、出席或採訪會議與活動之權利。

媒體關切，美國前駐聯合國大使海利（Nikki Haley）訪台時曾表示，美國應與台灣應針對聯大第2758號決議錯誤詮釋提案辯論。

田中光說明，考量過去8年的穩健溫和做法，已獲得很大的國際挺台聲浪，促成更多理念相近國家加入支持台灣爭取國際參與的行列，今年將延續洽請友邦駐聯合國常任代表聯名致函聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres），以及請友邦在總辯論等聯大場域為台發聲。

第79屆聯合國大會於24日到28日以及30日舉行總辯論，今年以「不遺漏任何人：共同促進當前及未來世代之和平、永續發展及人類尊嚴」為主題。

田中光表示，諷刺的是，台灣2350萬人仍持續被遺漏在聯合國體系之外，主因是中國惡意扭曲聯大第2758號決議，意圖誤導國際社會接受該決議等同於中國的「一中原則」。

田中光示警，若不即時反駁澄清，中華民國（台灣）與中華人民共和國互不隸屬的台海客觀現狀將會被徹底改變，中國也取得對台動武的法理基礎，國際社會更會失去根據《聯合國憲章》介入助台的正當性。

關於推案主視覺及文宣影片，田中光說明，今年改以「晶片」及「和平」為元素，彰顯台灣在半導體產業鏈的領導地位以及追求台海和平穩定的決心，以利國際社會確實了解台灣做為國際社會負責任的一員，將落實總統賴清德提出的「和平四大支柱行動方案」。

田中光提及，聯大期間，紐約會有挺台周邊活動以及具台灣正面意象的文宣，也感謝朝野立委今年將再度籌組跨黨派視導團赴紐約；政府自1993年推動參與聯合國，政府再次呼籲聯合國，唯有接納台灣的完整參與，才能為當前及未來世代創造一個和平、永續及重視人權尊嚴的美好世界。

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