印尼公布13免簽國家、地區　台灣未入列

▲印尼公布13個國家、地區免簽待遇。（示意圖／達志影像／美聯社）



文／中央社

印尼政府宣佈，8月底開始給予13個國家與地區免簽待遇，其中包括香港、汶萊、菲律賓、柬埔寨、馬來西亞、緬甸、新加坡和泰國等。不過名單中，未有印尼觀光及創意經濟部先前表示考慮給予免簽待遇的台灣、美國、中國、英國和澳洲等國。

印尼「羅盤報」（Kompas）昨天報導，印尼從8月29日起，給予香港、汶萊、菲律賓、柬埔寨、寮國、馬來西亞、緬甸、新加坡、泰國、越南、東帝汶、蘇利南、哥倫比亞共13個國家與地區免簽入境的待遇，大多以東南亞國家為主。

報導指出，給予免簽入境的考量因素包括互惠與利益原則、國家安全、旅遊和經濟投資等，相關部會至少每6個月或必要時，會隨時評估或調整免簽國家的名單。

自去年底，印尼政府曾多次表示，為促進觀光考慮擴大免簽國家，並點名包括台灣在內等20個國家。中央社記者多次詢問印尼觀光及創意經濟部何時給予台灣免簽待遇，皆僅得到「仍討論中」的回覆。

印尼觀光及創意經濟部長桑迪阿加（Sandiaga Uno）多次表示，考慮給予免簽待遇的國家包括美國、沙烏地阿拉伯、澳洲、荷蘭、中國和德國。另外，還有英國、南韓、法國、日本、俄羅斯、印度、紐西蘭、西班牙、義大利、阿拉伯聯合大公國和台灣等。

根據現行規定，台灣公民入境印尼可以申請落地簽證或「電子落地簽證（eVOA）」，費用為50萬印尼盾（約新台幣1000元），允許停留30天，並可申請延長一次。