桃園樂活重陽季開跑　敬老活動豐富多元

▲桃園樂活重陽季開跑。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

農曆中秋節過後，將迎來九九重陽節，桃園市政府社會局29日於市府綜合會議廳，舉辦「113年樂活重陽季啟動」記者會。市府社會局表示，今年樂活重陽季期間，市府各局處以「敬老共融」、「健康休閒」、「跨代共創」三大主軸，舉辦各項豐富精彩的敬老活動。

市長張善政出席活動指出，今年重陽節活動除由社會局舉辦的「長青敬老楷模表揚大會」外，還有客家局「伯公照護站經驗交流暨成果展演活動」、體育局「長青趣味運動會」、衛生局「長青樂活用藥健康知識競賽」，以及觀旅局透過與在地景點的連結合作，辦理包含路跑和節慶在內的「重陽系列活動」。

桃園重陽季活動於8月底啟動迄11月底，此外，還有文化局「青銀共好象棋比賽」、原民局「文化健康站聯合成果展暨敬老園遊會」，以及青年局「重陽服務活動」，動員年輕朋友向長輩們送暖，期間共有社會局、客家局、體育局、衛生局、觀旅局、文化局、原民局及青年局等8個局處辦理活動。

包括市議員陳美梅、市府社會局長陳寶民、原民局長陳姿伶、觀旅局長周柏吟、青年局長侯佳齡、衛生局副局長余依靜、文化局專門委員魏淑真、客家事務局專門委員黃泓家、體育局專門委員沈世國、桃園區長許敏松、龜山區長張嘉平、老人會聯合會理事長劉文正等均一同出席活動。