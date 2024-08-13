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彭蒙惠老師遺願！「空中英語教室」拍主題影片行銷花蓮

▲花蓮縣長徐榛蔚接見空中英語教室教育集團一行人，歡迎團隊到花蓮拍攝影片。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲花蓮縣長徐榛蔚接見空中英語教室教育集團一行人，歡迎團隊到花蓮拍攝影片。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣長徐榛蔚12日接見來訪的空中英語教室教育集團教師及影片製作人等一行人，歡迎空英團隊到花蓮拍攝影片，向國內外介紹花蓮的大山大海美麗景致，徐榛蔚更特別向空英代表們致意，感謝日前辭世的彭蒙惠老師在花蓮傳教期間對英語及音樂教學方面的貢獻，更感念彭老師在花蓮遭逢0403地震後仍念念不忘支持及行銷花蓮。

空英團隊此行將拜訪花蓮台11線上的香蕉絲工坊、項鍊工作室、石梯坪、月洞、貓公部落、磯崎等景點，並拍攝英語主題頻道教學影片，也將配合拍攝以疊石意象為主題的短影音，希望透過疊石呼籲企業團體及各界來花蓮參訪觀光，用行動支持並守護固花蓮。

空中英語教室教育集團此行由彭蒙惠老師的特助也是製作人杜夢豫帶隊，預計將從8 ／12（一）至8 ／14（三）一連3天在花蓮縣內拍攝「eReport」英語主題頻道教學影片，並將拍攝台11線沿線香蕉絲工坊、項鍊工作室、石門班哨角、石梯坪、月洞、貓公部落、磯崎等景點，也藉此趟行程完成彭蒙惠老師要求空中英語教室的同仁一起協助天災後花蓮的復甦的遺願。

徐榛蔚在接見空英拍攝團隊一行人時表示，彭蒙惠老師在民國40年抵達台灣，在台灣第一個服事的地方就是花蓮，除了在花蓮教會教授主日學之外，也在玉山神學院教音樂，並藉由音樂的感染，跟許多部落的孩童互動，建立良好信任關係，後來還得到一個太魯閣族的名字「Libeck」（利百家），意思是盛開於山谷裡的百合花。彭老師把花蓮視為在台灣的故鄉，相信彭老師現在就像花朵一般，將永遠的盛開綻放在花蓮的大山大海之間，陪伴著大家。

▲花蓮縣長徐榛蔚接見空中英語教室教育集團一行人，歡迎團隊到花蓮拍攝影片。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲徐榛蔚感謝日前辭世的彭蒙惠老師對花蓮的貢獻，更感念不忘行銷花蓮。

徐榛蔚感謝空中英語的行銷宣傳，可以讓更多國內外遊客重新認識花蓮豐富的自然人文景觀，也能跟著空英團隊的腳步，一起號召更多的人來花蓮旅遊，因為歷經0403震災與凱米颱風風災後的花蓮，已經逐漸恢復，更希望藉由空英集團善行與愛心，恢復大家對花蓮的信心，共同守護花蓮。

花蓮縣政府觀光處長余明勳表示，認識彭老師很久了，彭老師對台灣這塊土地的愛與情感遠超過許多台灣人，總是到處奉獻他個人的時間、金錢、體力等，令人特別感動與懷念。這次空英也是為了完成彭老師的遺願特別走訪花蓮，無非是要喚起更多社會團體、企業與菁英人士等一起用行動來支持花蓮、守護花蓮。他和空英討論，希望發起「疊石固花蓮」的活動，呼籲各全國各個企業或社團能實際安排花蓮遊程，用行動來支持花蓮，並搭配「疊石固花蓮」活動，拍攝以疊石意象為主題的短影音。

空英團隊啟動的善行希望匯聚成一股江河的力量，不僅用疊石代表花蓮是全國韌性城市的典範，更期望各界能一起接力，用疊石象徵持續守護花蓮，用韌性城市的正能量回饋每一位來花蓮的朋友們，讓花蓮依然美好，迎向全世界！
 

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